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Внук Пугачевой встревожил подписчиков дырявыми носками 

Елена Прошина 48 минут назад
Внук Пугачевой встревожил подписчиков дырявыми носками
Фото: Instagram
Внук певицы Аллы Пугачевой, музыкант Никита Пресняков опубликовал на своей странице в Instagram сторис из путешествия по США. Портал «Украина.ру» обратил внимание, что интернет-пользователи начали беспокоиться о его благосостоянии.
На одном из видео Пресняков показал скейтборды, которые ему понравились, и посетовал, что не сможет их купить.

«Зацените! Я не могу их взять. Но если бы и взял, они все-равно сотрутся», — сказал он.

На другом ролике Преснякова показал дырку на своем носке.
Как отмечает «Украина.ру», некоторые подписчики предположили, что у внука Пугачева проблемы с деньгами, поэтому он не может себе позволить ни новые скейты, ни носки.
Как писал «Рамблер», ранее жена Преснякова Алена Краснова заявила, что они пока не готовы стать родителями.
Пресняков женился на Красновой в 2017 году после трех лет отношений. По словам 23-летней девушки, сейчас они с 29-летним Пресняковым хотят наслаждаться друг другом и свободой.

«Мы пока не готовы к детям. Хотим еще попутешествовать, хотим немного пожить для себя. Мы сейчас такие беззаботные, спим до двенадцати», — отмечала она.

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Шоу-бизнес , Алена Краснова , Никита Пресняков , Алла Пугачева
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