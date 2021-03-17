Внук Пугачевой встревожил подписчиков дырявыми носками 

На одном из видео Пресняков показал скейтборды, которые ему понравились, и посетовал, что не сможет их купить.

«Зацените! Я не могу их взять. Но если бы и взял, они все-равно сотрутся», — сказал он.

На другом ролике Преснякова показал дырку на своем носке.

Как отмечает «Украина.ру», некоторые подписчики предположили, что у внука Пугачева проблемы с деньгами, поэтому он не может себе позволить ни новые скейты, ни носки.

Как писал «Рамблер», ранее жена Преснякова Алена Краснова заявила, что они пока не готовы стать родителями.

Пресняков женился на Красновой в 2017 году после трех лет отношений. По словам 23-летней девушки, сейчас они с 29-летним Пресняковым хотят наслаждаться друг другом и свободой.