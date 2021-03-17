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Москва

Возлюбленная Миронова рассказала об отношениях с Градовой 

Елена Прошина 1 час назад
Знакомая рассказала о переживаниях Градовой после развода
Фото: РИА Новости
Актриса, автор бестселлера «Андрей Миронов и я» Татьяна Егорова заявила, что бывшая жена актера Екатерина Градова знала о его изменах и сильно страдала после развода. Об этом рассказал «Собеседник».
В своей книге Егорова рассказала о романе с Мироновым, продлившемся, по ее словам, 21 год. Она отметила, что ее отношения с Градовой были разными — «и ссорились, и друг к другу в гости ходили».

«Слушали Джо Дассена, курили на балконе. Про измены Андрея Катя узнала намного раньше, чем вышла моя книга. Об этом знали все. Катя отнеслась к книге ужасно! Просто ужасно», — вспоминает она.

Егорова подчеркнула, что не рассказала в своей книге ничего такого, чего бы не знала Градова.

«Я там подчеркиваю, что она была красивая. Называю ее Русалкой. Катька была чудо как хороша! Да, там написано, что она долбала Андрея, но это правда», — отметила актриса.

По ее мнению, развод с Мироновым «разбил» Градову.

«Она когда-то мечтала о принце на белом коне, она его получила в лице Андрюши, но никто не знал, что эти красивые отношения будут такими быстротечными», — отметила она.

По мнению Егоровой, Миронов был любвеобильным и не мог себя сдерживать.

«Про их отношения с Ниной Корниенко, которая сыграла Шуру в «Место встречи изменить нельзя», знал весь театр. Она была его женой на всех гастролях. И даже его женитьба на Градовой ничего не изменила», — заключила она.

Как сообщал «Рамблер», Екатерина Градова скончалась 22 февраля 2021 года в Москве, на 75-м году жизни. Причиной ее смерти назвали инсульт.
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Шоу-бизнес , Татьяна Егорова , Джо Дассен , Нина Корниенко , Екатерина Градова , ИД "Собеседник"
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