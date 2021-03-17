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«Вливал ей в рот пиво»: друг Фирсова о «реанимировании» Легкоступовой

Елена Прошина
1 час назад
Яхтсмен Юрий Фирсов пытался помочь своей жене певице Валентине Легкоступовой, вливая ей в рот пиво. Об этом «Комсомольской правде» заявил его друг.
«Вливал ей в рот пиво»: друг Фирсова о «реанимировании» Легкоступовой
Фото: FacebookFacebook
Как сообщал «Рамблер», Валентина Легкоступова скончалась 14 августа 2020 года из-за травмы головы, полученной при невыясненных обстоятельствах. Дочь певицы Анетта Бриль рассказала, что перед смертью ее мать находилась в больнице в состоянии комы. За несколько дней до этого артистка и ее муж Юрий Фирсов попали в наркологическую клинику в состоянии сильного алкогольного опьянения. Родственники винят в смерти Валентины Легкоступовой ее последнего мужа.
По словам друга Фирсова, они встретились незадолго до смерти Валентины Легкоступовой и яхтсмен сделал шокирующее признание.
«Юра сам мне рассказал о ее падении в ванной комнате. Он говорил, что она тогда сильно головой ударилась. Он испугался, но сам был пьян. Дословно он сказал так: «Я уложил ее в кровать и стал отпаивать пивом». Он говорил, что она такая слабая была, что ему приходилось пиво ей буквально вливать в рот», - заявил на условиях анонимности знакомый Фирсова.
Он также отметил, что яхтсмен искренне хотел помочь своей жене, но из-за того, что был пьян, не осознавал толком, что делает.
«Он просто хотел облегчить ее состояние. Он же сам был в запое в тот момент и, видимо, вообще не отдавал себе отчета в своих действиях», - пояснил друг Фирсова.
По словам друга яхтсмена, больше они не общались, при этом следователи его для дачи показаний не вызывали.
Шоу-бизнес,Анетта Бриль,Юрий Фирсов,Комсомольская правда,
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