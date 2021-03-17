«Вливал ей в рот пиво»: друг Фирсова о «реанимировании» Легкоступовой

«Юра сам мне рассказал о ее падении в ванной комнате. Он говорил, что она тогда сильно головой ударилась. Он испугался, но сам был пьян. Дословно он сказал так: «Я уложил ее в кровать и стал отпаивать пивом». Он говорил, что она такая слабая была, что ему приходилось пиво ей буквально вливать в рот», - заявил на условиях анонимности знакомый Фирсова.
«Он просто хотел облегчить ее состояние. Он же сам был в запое в тот момент и, видимо, вообще не отдавал себе отчета в своих действиях», - пояснил друг Фирсова.