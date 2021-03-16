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Следователи отправили дело Тимы Белорусских в прокуратуру 

News.ru 12 минут назад
СК отправил дело Тимы Белорусских в прокуратуру
Фото: Тима Белорусских •/facebook.com
Следственный комитет передал дело, возбуждённое против рэпера Тимы Белорусских, в прокуратуру. Исполнитель на текущий день является фигурантом дела о незаконном обороте запрещённых веществ.
В одном из минских клубов, когда там находился юноша (настоящее имя — Тимофей Морозов), произошли задержания. В результате у Белорусских при себе оказались гашиш и амфетамин. На данный момент исполнитель отпущен под залог, однако ему всё ещё грозит до пяти лет тюрьмы.
Стоит заметить, что только за начало текущей недели сотрудники правоохранительных органов выявили ещё несколько подобных этому инцидентов, в которых фигурировали медиаперсоны и наркотики. Так, сперва звезду шоу «Пацанки» Диану Субботину задержали в Москве по подозрению в хранении и транспортировке наркотиков. В ходе обыска полиция нашла под бюстгальтером знаменитости пакет с остатками запрещённого вещества и ещё один подобный под шапкой.
Позднее, как писал NEWS.ru, бывшую российскую фристайлистку Анну Орловскую также поймали в Москве с наркотиками. Отмечается, что спортсменку остановили на Рублёвском шоссе с семью свёртками героина, которые она разносила по адресам.
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Шоу-бизнес , Анна Орловская , Генпрокуратура РФ , СКР , МВД
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