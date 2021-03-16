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Минский следком передал дело Тимы Белорусских в прокуратуру 

Газета.Ru и ещё 5 1 час назад
Дело Тимы Белорусских передали в прокуратуру
Фото: Газета.Ru
Минский следственный комитет завершил расследование уголовного дела о незаконном обороте запрещенных веществ в отношении Тимы Белорусских, передает "Белта" со ссылкой на сообщение ведомства.
Следствие установило, что ночью 6 января в помещении одного из игровых клубов в Минске сотрудниками милиции был задержан 22-летний молодой человек, при личном обыске у которого обнаружено наркотическое вещество гашиш массой 0,4 г, а также наркотическое вещество амфетамин массой 0,03 г.
Официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская в беседе с прессой подтверждала, что это был исполнитель Тима Белорусских. Действия молодого человека квалифицированы по ч.1 ст.328 Уголовного кодекса Белоруссии. К нему применена мера пресечения в виде залога. Материалы дела переданы прокурору для направления в суд.
Ранее в минском следкоме прокомментировали сообщения о задержании Тимы Белорусских.
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Шоу-бизнес , Происшествия , Генпрокуратура РФ , СКР , Минск
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