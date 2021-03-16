В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Певица Гречка посчитала отвратительной песню Manizha для «Евровидения»

Lenta.ru
1 час назад
Певица Анастасия Иванова, известная под псевдонимом Гречка, посчитала отвратительной песню исполнительницы Manizha для музыкального конкурса «Евровидение». Об этом сообщает НСН.
Певица Гречка раскритиковала песню Manizha для «Евровидения»
Фото: @grechkalu@grechkalu
«Я уважаю Manizha, у нее есть талант, она замечательная исполнительница, но ее песня на "Евровидении" для меня отвратительная, потому что она угорает, используя разные словечки. Это же не Comedy Woman», — высказалась Иванова.
При этом она отметила, что Manizha — более удачный кандидат для участия в фестивале, чем группа Little Big. Достойным участия она посчитала и рэпера Моргенштерна. Исполнительница добавила, что сама не хочет ехать на «Евровидение».
О победе Manizha по результатам зрительского голосования на Первом канале стало известно вечером 8 марта. Ролик с ее песней Russian Woman, опубликованный на канале «Евровидения», собрал миллион просмотров за сутки. В настоящее время под роликом более 140 тысяч лайков и 82 тысячи дизлайков.
Шоу-бизнес,Анастасия Иванова,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители