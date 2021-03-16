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Москва

Худоба, мешки под глазами: онкобольной Юдашкин отправился на вечеринку 

РИА «ФедералПресс» 57 минут назад
Российский певец Александр Буйнов опубликовал в соцсети фотографии с дня рождения Аллы Крутой. В кадр попал больной раком модельер Валентин Юдашкин.

«Было как всегда очень клево!» — написал Буйнов под постом.

Юдашкин на фотографии смотрит прямо в камеру, но кутюрье надел очки. Видно, что он похудел. Под глазами мешки. В целом, модельер улыбается и выглядит веселым.
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Онкологией Валентин страдает уже четыре года. Он перенес операцию на почке, но ситуация оказалась куда серьезнее. Ему диагностировали рак пищевода. В программе «Живите сегодня все» Юдашкин рассказывал, что живет не годами, а кварталами по три месяца. Перед каждой диагностикой приходится морально готовить себя к плохому исходу и выдыхать после хороших новостей.
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Шоу-бизнес , Видео , Валентин Юдашкин , Александр Буйнов , ФедералПресс
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