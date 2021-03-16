Фирсов пытался «реанимировать» Легкоступову алкоголем

Как отметил товарищ яхтсмена, он был просто в шоке от таких странных методов спортсмена.

Друг яхтсмена Юрия Фирсова , который по каким-то причинам до сих пор не опрошен следствием, рассказал новые подробности о жизни спортсмена и певицы Валентины Легкоступовой. По его словам, Фирсов в подробностях рассказал ему о том страшном падении в ванной комнате, которое в итоге привело к смерти исполнительницы хита «Ягода-малина».

«Он говорил, что она тогда сильно головой ударилась. Он испугался, но сам был пьян. Дословно он сказал так: «Я уложил ее в кровать и стал отпаивать пивом». Он говорил, что она такая слабая была, что ему приходилось пиво ей буквально вливать в рот».

Друг Юрия Фирсова Как отметил товарищ Фирсова, у спортсмена было объяснение своим действиям. Якобы когда человек несколько дней пьет, от новой дозы алкоголя ему становится только лучше. По словам товарища яхтсмена, Фирсов искренне хотел облегчить состояние жены и просто не отдавал отчет своим действиям, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что смерть Валентины Легкоступовой в прошлом году до сих пор окутана тайнами. Не исключено, что к ней может быть причастен Юрий Фирсов. Правда, никаких обвинений ему до сих пор не предъявлено. Более того, сейчас он живет в квартире певицы и никого из ее родственников туда не пускает.