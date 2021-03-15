Разин устроил заочный спор с Шатуновым 

Так, в программе показали обнищавшего Сергея Кузнецова — одного из первых участников коллектива и автора нескольких песен «Ласкового мая».

Андрей Разин рассказал, что Кузнецова уволили из группы из-за появления в нетрезвом виде.

«Кузнецов проработал в «Ласковом мае» всего один месяц! Был уволен из-за пьянки после одного из концертов. То самое выступление фрагментами было показано в программе. Тогда оно вызвало шквал негодования у руководства страны в сфере просвещения», — возмутился Разин.

Он отметил, что всего раз не проследил за участниками коллектива, но впоследствии навел порядок в «Ласковом мае», и юные артисты уже не позволяли себе выпивать.

По словам Разина, судьба Кузнецова сложилась трагически из-за пристрастия к алкоголю. Кроме того, отметил продюсер, даже после увольнения он продолжил финансово помогать Кузнецову, а Шатунов, заплакавший при виде обнищавшего товарища, не дал ему ни копейки.

«В отличие от тебя, Юра, я Кузнецову помог, он продал мне права на песни, потом купил квартиру, где он по сей день с мамой своей живет. До этого каждый месяц Кузнецов получал зарплату от меня, хотя не работал, просто за то, что написал песни для «Ласкового мая». А Шатунов хоть копейку ему дал?!» — поинтересовался Разин.

По его словам, Шатунов неплохо зарабатывает: корпоратив на Новый год стоил 200 тысяч евро, обычное выступление — 100 тысяч евро.

«И что, он Кузнецову помочь не может?» — задался вопросом продюсер.

Как сообщал «Рамблер», ранее в ходе программы «Привет, Андрей» показали сюжет о 57-летнем композиторе, авторе главных хитов «Ласкового мая» Сергее Кузнецове, у которого обнаружили цирроз печени из-за алкоголизма. В настоящее время он живет в Оренбурге на пенсию в 8 тысяч рублей и авторские отчисления за песни в размере 2 тысяч рублей. Увидев сюжет, Юрий Шатунов расплакался, а затем заявил, что все эти годы обеспечивает Кузнецова и помогает ему чем может.