Гришаева и Волочкова раскрыли карманные расходы своих детей

«Хотелось бы больше, но что поделать. В месяц две тысячи дают, хожу в торговые центры с друзьями, достаточно быстро деньги пролетают там», - отметила она.
«Папа в основном занимается карманными расходами. < > Тысяч пять рублей [нормально давать] в месяц», - подчеркнула она.
«Бывает, что я хочу что-то купить, родители говорят «нет», тогда я беру из своих сбережений, могу в игру задонатить», - объяснил он.
«Мне, в принципе, не надо много, в основном моя задача - это репетиторы», - подчеркнула она.
«Я достаточно много трачу на вещи и на косметику. Я могу ему сказать: «Вот, пап, мне нужно косметику купить». И там такой внушительный чек, но он не обращает на это внимания. Потом я раз в три месяца в фастфуд сходила, сняла деньги, он у меня спрашивает: «Это что такое?» - рассказала она.