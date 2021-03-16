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Гришаева и Волочкова раскрыли карманные расходы своих детей

Елена Прошина
1 час назад
Российские знаменитости рассказали, сколько дают свои детям на карманные расходы, в эфире программы «Звезды сошлись». Самую маленькую сумму получает 12-летняя дочь актрисы Елены Борщевой Марта.
Гришаева и Волочкова раскрыли карманные расходы своих детей
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Хотелось бы больше, но что поделать. В месяц две тысячи дают, хожу в торговые центры с друзьями, достаточно быстро деньги пролетают там», - отметила она.
Актриса Нонна Гришаева рассказала, что карманные расходы 14-летнего сына Ильи - не ее забота.
«Папа в основном занимается карманными расходами. < > Тысяч пять рублей [нормально давать] в месяц», - подчеркнула она.
Сам Илья рассказал, что тратит карманные редко.
«Бывает, что я хочу что-то купить, родители говорят «нет», тогда я беру из своих сбережений, могу в игру задонатить», - объяснил он.
15-летняя дочь балерины Анастасии Волочковой Ариадна получает от отца пять-семь тысяч рублей в месяц, эта сумма включает расходы на репетиторов.
«Мне, в принципе, не надо много, в основном моя задача - это репетиторы», - подчеркнула она.
Дочь певца Олега Газманова, 17-летняя Марианна не стала называть размер своих карманных расходов. По ее словам, отец дает ей столько, сколько она просит, но сердится, если она тратит деньги на вредную еду.
«Я достаточно много трачу на вещи и на косметику. Я могу ему сказать: «Вот, пап, мне нужно косметику купить». И там такой внушительный чек, но он не обращает на это внимания. Потом я раз в три месяца в фастфуд сходила, сняла деньги, он у меня спрашивает: «Это что такое?» - рассказала она.
Как писал «Рамблер», восьмилетний сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Александр сам зарабатывает себе на карманные расходы.
В апреле 2019-го Рудковская рассказала, что он принял участие в 33-х шоу за три недели. Она заверяла, что не навязывала сыну фигурное катание, он сам выбрал этот вид спорта и получил около десяти миллионов рублей благодаря рекламным контрактам. Мальчик сам зарабатывает себе на няню, водителя и игрушки, а однажды он подарил своей маме чемодан Louis Vuitton.
Шоу-бизнес,Олег Газманов,Елена Борщева,Яна Рудковская,Нонна Гришаева,Евгений Плющенко,Louis Vuitton,
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