Стоянов рассказал о пытке на шоу «Маска» 

Актер Юрий Стоянов рассказал, что костюм банана, в котором он выступал на шоу «Маска», был настоящей пыткой. Об этом пишет «Собеседник».
В очередном выпуске шоу жюри решило снять маску с Банана. Тимур Родригес догадался, что за этим персонажем скрывается Стоянов, хотя остальные ставили на Александра Буйнова.
«Ужасно просто. В самом костюме — нормально. А вот маска — очень тяжелая. Там еще рот находился на уровне моих глаз. Через несколько минут уже становится тяжело. Это пытка!» — так Стоянов описал свои выступления на шоу.
Он подчеркнул, что дышать «своей углекислотой» — серьезное испытание.
«Но прелесть в том, что ты маску снимаешь. «Маску» я сравниваю с детской игрой «Прятки», — заключил он.
Как писал «Рамблер», ранее актер Станислав Садальский заявил, что шоу «Маска» «рассчитано на идиотов»: по его мнению, зрителей обманывают с помощью костюмов.
Актер предложил «наивным поклонникам бездарного шоу» сравнить, как выглядел человек в костюме Ананаса, а как — якобы скрывавшийся под этой маской продюсер Иосиф Пригожин. Он отметил, что по «габаритам» Пригожин гораздо крупнее.