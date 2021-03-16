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Стоянов рассказал о пытке на шоу «Маска» 

Елена Прошина 57 минут назад
Стоянов рассказал о пытке на шоу «Маска»
Фото: РИА Новости
Актер Юрий Стоянов рассказал, что костюм банана, в котором он выступал на шоу «Маска», был настоящей пыткой. Об этом пишет «Собеседник».
В очередном выпуске шоу жюри решило снять маску с Банана. Тимур Родригес догадался, что за этим персонажем скрывается Стоянов, хотя остальные ставили на Александра Буйнова.

«Ужасно просто. В самом костюме — нормально. А вот маска — очень тяжелая. Там еще рот находился на уровне моих глаз. Через несколько минут уже становится тяжело. Это пытка!» — так Стоянов описал свои выступления на шоу.

Он подчеркнул, что дышать «своей углекислотой» — серьезное испытание.

«Но прелесть в том, что ты маску снимаешь. «Маску» я сравниваю с детской игрой «Прятки», — заключил он.

Как писал «Рамблер», ранее актер Станислав Садальский заявил, что шоу «Маска» «рассчитано на идиотов»: по его мнению, зрителей обманывают с помощью костюмов.
Актер предложил «наивным поклонникам бездарного шоу» сравнить, как выглядел человек в костюме Ананаса, а как — якобы скрывавшийся под этой маской продюсер Иосиф Пригожин. Он отметил, что по «габаритам» Пригожин гораздо крупнее.
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Шоу-бизнес , Станислав Садальский , Александр Буйнов , Юрий Стоянов , Иосиф Пригожин , ИД "Собеседник"
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