«Вышло не очень хорошо»: Повереннова о романе с Руденко

Повереннова отметила, что вместе с Руденко они «жили семьей», хотя, наверное, оба понимали, что из этого ничего не выйдет.

«Его мама приняла все как данность. Мы с ней работали и работаем в одном театре. Она узнала и приняла все как данность. Мне она не говорила: «Оставь Толю в покое». Чувства года через полтора-два прошли. Предложения он так и не сделал», — рассказала она.

По словам Поверенновой, Руденко был старше ее дочери Полины всего на десять лет.

«С Полиной они дружили, она к нему очень хорошо относилась. С ним было весело до определенного момента. А потом я узнала, что у него другая женщина. Вышло не очень хорошо», — отметила актриса.