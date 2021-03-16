«Вышло не очень хорошо»: Повереннова о романе с Руденко

Актриса Дарья Повереннова в эфире программы «Судьба человека» рассказала, что какое-то время была счастлива с актером Анатолием Руденко, но понимала, что их роман ненадолго.
Повереннова отметила, что вместе с Руденко они «жили семьей», хотя, наверное, оба понимали, что из этого ничего не выйдет.
«Его мама приняла все как данность. Мы с ней работали и работаем в одном театре. Она узнала и приняла все как данность. Мне она не говорила: «Оставь Толю в покое». Чувства года через полтора-два прошли. Предложения он так и не сделал», — рассказала она.
По словам Поверенновой, Руденко был старше ее дочери Полины всего на десять лет.
«С Полиной они дружили, она к нему очень хорошо относилась. С ним было весело до определенного момента. А потом я узнала, что у него другая женщина. Вышло не очень хорошо», — отметила актриса.
«Рамблер» писал, что ранее Повереннова рассказала, что первый раз вышла замуж по большой любви за Александра Жигалкина, еще будучи студенткой. Однако сама разрушила свой брак, влюбившись в актера Валерия Николаева.