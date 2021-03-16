Безруков пожаловался на ипотеку

Ранее, как сообщал «Рамблер», поэт Илья Резник
заявил, что он вместе супругой живет на подаяния близких друзей. Деньги на «хлеб насущный» Резник просит у друзей Сергея и Константина. Не уточнив, кто это, поэт отметил, что мужчины – «воцерковленные люди», которые «всегда помогают». В особенно сложных случаях Резник обращается к Алле Пугачевой
и Максиму Галкину
. В 2019 году он в июне просил у звездной четы деньги на операцию своей тёще. В 2020 году Резник с супругой остались «без средств» и «без лекарств» в Крыму.