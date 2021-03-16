Безруков пожаловался на ипотеку

Он подчеркнул, что по графику будет выплачивать кредит еще больше 10 лет. В планах у него рассчитаться с банком заранее. Во время пандемии Безруков пользовался «кредитными каникулами», но они кончились.

По словам песенника, оба звонка по иронии судьбы он сделал 17 июня в день рождения Галкина, и тот не отказал в финансовой помощи. Бедственное положение поэта не мешает ему вести бизнес: у него сеть детских образовательных учреждений «Маленькая страна» в Москве, Ялте и Севастополе. Предприятие, по его словам, еле держится наплаву, поскольку все деньги он вкладывает «в детей» и в зарплату преподавателям. Себе из прибыли ничего не остается, подчеркнул Резник.