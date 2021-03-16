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Москва

Джанабаева объявила о третьей беременности 

Елена Прошина 1 час назад
Джанабаева объявила о третьей беременности
Фото: РИА Новости
Певица Альбина Джанабаева опубликовала на своей странице в Instagram «беременное» фото. Подписчики поздравили певицу, но некоторые заподозрили, что живот на снимке ненастоящий.

«В ожидании», — так 41-летняя певица подписала свою фотографию.

«Аааааа поздравляю. Как тебе идёт беременность. Красавица», — написала в комментариях @svetlana_koroleva_energy (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Пузатенький Ангел, Красава Меладзе», — заявил @papandopolo3294.

«Кого ждем на этот раз?Наверное девочка?) Или это старое фото?» — поинтересовалась @albina757575.

«Это от суррогатной матери появится ребенок? Поэтому надела джанабаева искусственный беременный живот для фотосессии. Видно невооружённым глазом», — @lgazdieva10.

В 2004 году Джанабева родила первого сына от певца Валерия Меладзе. Как писал «Рамблер», в 2014-м они зарегистрировали брак и в том же году родился их второй сын. В мае 2019 года она допустила, что станет мамой в третий раз.

«С мальчиками мне понятно, комфортно, но если получится девочка, то получится», — сказала тогда певица.

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Комментарии
Шоу-бизнес , Альбина Джанабаева , Валерий Меладзе
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