Джанабаева объявила о третьей беременности 

Певица Альбина Джанабаева опубликовала на своей странице в Instagram «беременное» фото. Подписчики поздравили певицу, но некоторые заподозрили, что живот на снимке ненастоящий.
«В ожидании», — так 41-летняя певица подписала свою фотографию.
«Аааааа поздравляю. Как тебе идёт беременность. Красавица», — написала в комментариях @svetlana_koroleva_energy (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Пузатенький Ангел, Красава Меладзе», — заявил @papandopolo3294.
«Кого ждем на этот раз?Наверное девочка?) Или это старое фото?» — поинтересовалась @albina757575.
«Это от суррогатной матери появится ребенок? Поэтому надела джанабаева искусственный беременный живот для фотосессии. Видно невооружённым глазом», — @lgazdieva10.
В 2004 году Джанабева родила первого сына от певца Валерия Меладзе. Как писал «Рамблер», в 2014-м они зарегистрировали брак и в том же году родился их второй сын. В мае 2019 года она допустила, что станет мамой в третий раз.
«С мальчиками мне понятно, комфортно, но если получится девочка, то получится», — сказала тогда певица.