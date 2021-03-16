Боярская сразила фанатов новой причёской

Актрисе Елизавете Боярской очень идёт причёска с чёлкой. К такому выводу пришли её подписчики в Instagram

Фото: Instagram Instagram

Один из последних постов в соцсети Боярская посвятила премьере спектакля «Братья Карамазовы» со своим участием. Актриса сравнила театральную постановку с рождением ребенка: по ее словам, она также как младенец рождается, делает первые шаги, взрослеет, зреет и т.д.

«Мы меняемся, жизненные обстоятельства у нас меняются и всё это, всё меняет спектакль от раза к разу. В кино иначе», - отметила артистка (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим. ред.).

Подписчики Боярской, которые посетили премьеру постановки, очень тепло отозвались о работе артистки в спектакле. Некоторые обратили внимание на внешний вид актрисы на фото: на снимке звезда изображена с нетипичной для неё причёской - каре с чёлкой.

«Шикарная причёска», - отметила пользовательница под ником kristilucky.

«Фантастически выглядите», - констатировала tati_dor.

«Как вам идёт эта причёска», - залюбовалась ma_sweet_sons11.

«Вы красавица», - заявила kamonovna.

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