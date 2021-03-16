Боярская сразила фанатов новой причёской

Один из последних постов в соцсети Боярская посвятила премьере спектакля «Братья Карамазовы» со своим участием. Актриса сравнила театральную постановку с рождением ребенка: по ее словам, она также как младенец рождается, делает первые шаги, взрослеет, зреет и т.д.
«Мы меняемся, жизненные обстоятельства у нас меняются и всё это, всё меняет спектакль от раза к разу. В кино иначе», - отметила артистка (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим. ред.).
Подписчики Боярской, которые посетили премьеру постановки, очень тепло отозвались о работе артистки в спектакле. Некоторые обратили внимание на внешний вид актрисы на фото: на снимке звезда изображена с нетипичной для неё причёской - каре с чёлкой.
«Шикарная причёска», - отметила пользовательница под ником kristilucky.
«Фантастически выглядите», - констатировала tati_dor.
«Как вам идёт эта причёска», - залюбовалась ma_sweet_sons11.
«Вы красавица», - заявила kamonovna.
Ранее, как сообщал «Рамблер», телеведущая Лариса Гузеева
сменила имидж для работы в новом телешоу на канале «Пятница».
В проекте «ТикТок Талант» она выступила в роли члена жюри. На опубликованных в соцсетях снимках Гузеева выглядит заметно помолодевшей: на ней кожаные брюки и объемная джинсовая куртка, макияж с акцентом на губы и укладка с зачесанными назад волосами.