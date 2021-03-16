Семенович уличили в приукрашивании своих фото

Подписчики Анны Семенович выяснили, что звезда «фотошопит» свои фотографии в Instagram . Певица забыла отредактировать свое отражение на снимке, затем попыталась быстро исправить ошибку, чем вызвала волну иронии в комментариях.

Экс-солистка группы «Блестящие» продолжает делиться с поклонниками подробностями поездки в Египет на Красное море. В очередной порции фото и видео Семенович позирует на борту белоснежной яхты.

«Я люблю Красное море! Я обязательно вернусь в этот роскошный отель и обязательно ещё раз проведу день на этой шикарной лодке. Спасибо команде за отличный день и море эмоций», — написала артистка (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

На одном из фото Семенович в рубашке, надетой на купальник, стоит у окна, в стекле которого отражается практически полностью. Изначально подписчики звезды обратили внимание, что фигура певицы в отражении сильно отличается.

«Анна мне кажется Вы похудели», — язвительно заметил пользователь под ником ka.mil964.

«Целлюль свой убрала, молодец», — отметила o.9857.

«Аня — звезда фотошопа», констатировала zotova56789.

Позже то же самое фото в ленте появилось с уже отредактированным отражением, что внимательные поклонники не могли не заметить.

«Ляяя, орина. Уже перезалила заново отфотошопленое фото с отражением», — изумилась svetka_kolesnyk.

«А всё, всё всё, а раньше надо было», — заявила anna_mariy123.

Нашлись и те, кто встал на защиту любимой певицы.

«Хочет— фотошопит, хочет-хрен на лбу нарисует. Вам то какое дело. Красивая, молодая, счастливая. Настоящая!» — написала anytalapina.

Ранее, как сообщал «Рамблер», грудь Анны Семенович стала поводом для конфликта певицы с футболистом Владимиром Быстровым . Спортсмен однажды заявил, что артистка могла бы сделать карьеру в фигурном катании, если бы решилась отрезать бюст. Экс-солистка группы «Блестящие» не оставила комментарий без ответа. Оскорбившись, она заявила, что намерена подать в суд на Быстрова. Певица также напомнила спортсмену, что его дочь занимается фигурным катанием, и, следуя его логике, чтобы достичь успеха, ей тоже нужно «что-нибудь отрезать».

Конфликт обсудили участники программы «Звёзды сошлись». В студию пригласили Владимира Быстрова и предложили ему устроить очную ставку с Семенович. Футболист согласился, но отметил, что певица должна явиться на разговор с ним без бюстгальтера, чтобы было интереснее для публики.