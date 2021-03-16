Высоцкая похвасталась модными туфлями 

На днях, как сообщал «Рамблер», историк моды Александр Васильев в эфире своего телешоу «Модный приговор» рассказал, что открытые туфли облегчают силуэт, делают походку более летящей, а ноги — более изящными.

Вскоре после этого Высоцкая опубликовала в инстаграме свою фотографию именно с такими. На снимке она держит туфлю зеленого цвета в левой руке, а в правой — бокал. Судя по всему, фото было сделано в ресторане во время встречи Высоцкой с подругами.

«Скинь же туфельки, скорее туфель, скорее туфельки и босиком! Пел Эдуард Хиль, в этой чудесной песне ни слова не говорилось про пятницу, наверное, потому, что праздник не должен зависеть от календаря. Хорошего вечера в эту пятницу и дальше) #погнали P. S. текст переврала, но не нарочно) (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.)», — написала актриса в подписи к снимку.

В комментариях пользователи социальной сети привели точный текст указанной песни, а Высоцкую назвали хулиганкой, красавицей и великолепной.