Певица Слава рассказала о смерти мамы

Скорбной новостью со своими подписчиками поделилась певица Слава. Умерла мама вокалистки. Страшное событие произошло в семье еще месяц назад. Слава призналась, что все это время она пытается прийти в себя, что дается ей с большим трудом. Вокалистка отказалась от всех съемок, записей и концертов.