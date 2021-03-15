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«Сил нет говорить об этом»: певица Слава сообщила о смерти мамы

Teleprogramma.proиещё 2
1 час назад
Скорбной новостью со своими подписчиками поделилась певица Слава. Умерла мама вокалистки. Страшное событие произошло в семье еще месяц назад. Слава призналась, что все это время она пытается прийти в себя, что дается ей с большим трудом. Вокалистка отказалась от всех съемок, записей и концертов.
Певица Слава рассказала о смерти мамы
Фото: InstagramInstagram
«От нас ушла мама, — написала певица Слава в Instagram. — Месяц назад. Сил нет говорить об этом, пишу, потому что много вопросов: почему не пришла, почему не можете (это по съемкам и мероприятиям). Я сейчас вообще ничего не могу. Только рыдать круглосуточно».
Вокалистка призналась, что ей, сестре и близким сейчас очень тяжело. Слава старается держаться на людях, а дома дает волю эмоциям.
«Нам с сестрой и всем очень плохо. И с каждым днем все хуже. Мама была очень веселым, позитивным, добрым, жизнерадостным человеком, а главное здоровым», — добавила певица Слава.
Она не стала сообщать причину смерти родного человека, но судя по всему, это коронавирус.
«Будь проклята эта пандемия! Берегите каждую секундочку со своими родными и близкими», — заключила звезда.
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