90 тысяч в минуту заработал Киркоров на концерте 8 марта

Филипп Киркоров поздравил женщин с 8 Марта за 90 тысяч рублей в минуту, а Сергей Гармаш за три года рекламы банка заработал почти 100 млн рублей. Издание «Комсомольская правда» обнаружило гонорары звезд российского шоу-бизнеса на сайте Госзакупок.

Не так давно Филипп Киркоров принял участие в концерте к Международному женскому дню в Санкт-Петербурге . 40-минутное выступление короля российской поп-сцены обошлось организаторам в лице властей города в 3,5 млн рублей — почти 90 тысяч рублей в минуту. При этом певица Татьяна Буланова стоила дороже. Минута ее времени на сцене обошлась заказчикам в 150 тысяч рублей.

Скандальное выступление Димы Билана на Дне города в Самаре в 2019 году стоило местным властям 4 млн рублей. Напомним, тогда артист вышел на сцену пьяным и сорвал концерт. Тем не менее, самарская мэрия выплатила Билану весь положенный гонорар.

Позже Дима Билан организовал еще один концерт для жителей Самары, на этот раз, за свой счет. Извинения обошлись артисту в 7 млн рублей.

Три года участия в роликах одного из коммерческих банков принесло актеру театру и кино Сергею Гармашу 97 млн рублей. Рекламная кампания состояла из нескольких фотосессий и видеосъемок: за фото Сергей Леонидович получал по 1,2 млн рублей, за видео — по 6 млн На сайте Госзакупок также нашлись контракты балерины Анастасии Волочковой. В 2016 году она принимала участие в спектакле «Пришел мужчина к женщине». Согласно условиям контракта, Волочкова не имела права опаздывать, а ее гонорары зависели от продажи билетов. Так, в один из дней продали всего 64% билетов, и Анастасия заработала 64 тысячи рублей. Зато в другой раз зал был заполнен, и гонорар составил уже 140 тысяч.

Актер Александр Олешко в 2017 году за проведение конкурса «Мисс Екатеринбург» получил 877 тысяч рублей. Кроме того, артист предъявил организаторам конкурса райдер, куда входил перелет бизнес-классом и вип-зал в аэропорту, автомобиль представительского класса, номер люкс в пятизвездочной гостинице и личная охрана.