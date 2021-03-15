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"Ну как?": Волочкова села на шпагат на купели

Вероника Полынина
49 минут назад
Анастасия Волочкова продемонстрировала очередной поперечный шпагат в бикини.
На этот раз бывшая прима-балерина Большого театра в ярко-оранжевом бикини села на шпагат на купели.
Волочкова опубликовала видео, на котором она окунается в купель на территории своего загородного участка, а затем демонстрирует свою фирменную растяжку.
«Ну как? Вам не холодно на меня смотреть?» - поинтересовалась Анастасия у подписчиков в Instagram.
По словам балерины, с купели начинается ее утро. Для большей бодрости Волочкова еще посыпала себя снегом сверху.
Ранее, как писал «Рамблер», Анастасия Волочкова в коротких шортах и меховых сапогах закинула ногу на перила в своем особняке.
«Иногда от радости хочется просто подурачиться и лезть на стены. Собственного дома. Используя данные профессиональные», - шутливо прокомментировала фото артистка.
Шоу-бизнес,Видео,Анастасия Волочкова,
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