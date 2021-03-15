"Ну как?": Волочкова села на шпагат на купели

Анастасия Волочкова продемонстрировала очередной поперечный шпагат в бикини.

На этот раз бывшая прима-балерина Большого театра в ярко-оранжевом бикини села на шпагат на купели.

Волочкова опубликовала видео, на котором она окунается в купель на территории своего загородного участка, а затем демонстрирует свою фирменную растяжку.

«Ну как? Вам не холодно на меня смотреть?» - поинтересовалась Анастасия у подписчиков в Instagram.

По словам балерины, с купели начинается ее утро. Для большей бодрости Волочкова еще посыпала себя снегом сверху.

Ранее, как писал «Рамблер», Анастасия Волочкова в коротких шортах и меховых сапогах закинула ногу на перила в своем особняке.