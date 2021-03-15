Сын Алибасова обвинил дочь Шукшиной в скандале с квартирой

«Лидия Николаевна не хотела брака с папой, захотела подзаработать денег, получить его имущество для своих дочек, потому что Шукшинское наследие они, видимо растащили. Она искала человека, который будет о ней заботиться. Она была практически при смерти, перед тем как папа глотнул „Крота“. Папе она тайком предложила жениться. Потом в больнице Лидия поняла, что папа не готов о ней заботиться, ей самой нужно ездить к нему в больницу. Она ему подарила квартиру, а потом решила вернуть ее обратно. А он передал эту квартиру своему помощнику и поручил ему заботиться о Лидии Николаевне. А Оля Шукшина, поняв, что ее потенциальное наследство уходит налево, она начала настраивать свою маму против моего папы, и началась вся заварушка с отравлениями и покушениями», — заявил он.