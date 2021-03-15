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Сын Алибасова рассказал, как Федосеева-Шукшина подарила квартиру его отцу 

Национальная Служба Новостей и ещё 1 15 марта 2021
Сын Алибасова обвинил дочь Шукшиной в скандале с квартирой
Фото: РИА Новости
В пресс-центре НСН Бари Алибасов-младший рассказал свою версию скандальной истории с наследством Шукшиной. В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция Бари Алибасова-младшего на тему: «Наследие Алибасова, суд с Шукшиной и возвращение к бывшей жене».
Сын Бари Алибасова Бари Алибасов-младший рассказал, как Лидия Федосеева-Шукшина осталась без квартиры.

«Лидия Николаевна не хотела брака с папой, захотела подзаработать денег, получить его имущество для своих дочек, потому что Шукшинское наследие они, видимо растащили. Она искала человека, который будет о ней заботиться. Она была практически при смерти, перед тем как папа глотнул „Крота“. Папе она тайком предложила жениться. Потом в больнице Лидия поняла, что папа не готов о ней заботиться, ей самой нужно ездить к нему в больницу. Она ему подарила квартиру, а потом решила вернуть ее обратно. А он передал эту квартиру своему помощнику и поручил ему заботиться о Лидии Николаевне. А Оля Шукшина, поняв, что ее потенциальное наследство уходит налево, она начала настраивать свою маму против моего папы, и началась вся заварушка с отравлениями и покушениями», — заявил он.

Алибасов-старший в последнее время занимается сразу несколькими крупными проектами: съемками документального фильма «Рождение советского шоу-бизнеса», открытие собственного фонда наследия.
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Шоу-бизнес , Лидия Федосеева-шукшина , Бари Алибасов , Национальная Служба Новостей
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