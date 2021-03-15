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Семенович уехала из России после празднования дня рождения

Вероника Полынина
7 минут назад
Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович засветила шикарное кольцо с бриллиантом на вечеринке в честь своего дня рождения.
Семенович засветила дорогое кольцо на вечеринке
Фото: InstagramInstagram
Как сообщает WomanHit, на прошлой неделе Семенович собрала подруг в одном из столичных клубов.
Среди гостей певицы были замечены Татьяна Навка, Алика Смехова, Анастасия Гребенкина, Эмма Салимова и др.
На вечеринке подруги обратили внимание на новое украшение Анны: на пальце певицы красовалось кольцо с огромным бриллиантом. Однако на вопросы о кольце Семенович отвечать отказывалась, отшучиваясь или переводя разговор в другое русло.
Не так давно, как сообщал «Рамблер», Анна Семенович рассталась со своим бойфрендом. О том, что она снова свободна, певица рассказала в Instagram накануне дня рождения.
Экс-«блестящая» написала, что «рассталась с мужчиной, который пока только умеет казаться, а не быть», и поняла, что хочет «быть рядом только с теми, с кем хочет».
Вероятно, пока Анне приятнее находиться рядом с подругами. После вечеринки певица в девичьей компании уехала на море – в Египет.
Шоу-бизнес,Анастасия Гребенкина,Анна Семенович,Алика Смехова,Татьяна Навка,Россия,
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