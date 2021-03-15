Семенович засветила дорогое кольцо на вечеринке

Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович засветила шикарное кольцо с бриллиантом на вечеринке в честь своего дня рождения.

Фото: Instagram Instagram

Как сообщает WomanHit, на прошлой неделе Семенович собрала подруг в одном из столичных клубов.

На вечеринке подруги обратили внимание на новое украшение Анны: на пальце певицы красовалось кольцо с огромным бриллиантом. Однако на вопросы о кольце Семенович отвечать отказывалась, отшучиваясь или переводя разговор в другое русло.

Не так давно, как сообщал «Рамблер», Анна Семенович рассталась со своим бойфрендом. О том, что она снова свободна, певица рассказала в Instagram накануне дня рождения.

Экс-«блестящая» написала, что «рассталась с мужчиной, который пока только умеет казаться, а не быть», и поняла, что хочет «быть рядом только с теми, с кем хочет».