Меладзе дал показания по делу о стрельбе в «Москва-Сити»

"Допрос Валерия Меладзе, который является свидетелем по данному делу, окончен", — сказали в суде, не уточнив иных подробностей. После допроса артист уехал, не став общаться с журналистами. Ожидалось, что в среду показания даст еще один свидетель — бывший хоккеист сборной России Павел Буре. Однако, как и два дня назад, он не явился в судебное заседание. По словам представителя гособвинения, у него есть для этого "уважительная причина".