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Валерий Меладзе дал показания в суде по делу о стрельбе в «Москва-Сити» в 2017 году 

ТАСС и ещё 2 2 часа назад
Меладзе дал показания по делу о стрельбе в «Москва-Сити»
Фото: ТАСС
Певец Валерий Меладзе дал показания по делу о стрельбе в башне "Око" в "Москва-Сити" в 2017 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Пресненского районного суда, где рассматривается это дело.

"Допрос Валерия Меладзе, который является свидетелем по данному делу, окончен", — сказали в суде, не уточнив иных подробностей. После допроса артист уехал, не став общаться с журналистами. Ожидалось, что в среду показания даст еще один свидетель — бывший хоккеист сборной России Павел Буре. Однако, как и два дня назад, он не явился в судебное заседание. По словам представителя гособвинения, у него есть для этого "уважительная причина".

Буре и Меладзе были в числе гостей, приглашенных на день рождения к бизнесмену Дмитрию Павлову в день, когда произошла перестрелка в башне "Око" (17 ноября 2017 года). В ней участвовали охранники бизнесмена Гавриила Юшваева и сотрудники ЧОП. В результате пострадали семь человек, в том числе два сотрудника ФГУП "Охрана" Росгвардии, которые пытались разнять конфликтующие стороны. Два участника событий — Эльдар Хамидов и Магомед Исмаилов — обвиняются в незаконном обороте оружия, покушении на убийство и хулиганстве. Также обвинение в хулиганстве с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, предъявлено чемпиону России по кикбоксингу Саиду Асадулаеву.
Кроме того, в конце декабря прошлого года Басманный суд арестовал бывшего следователя СК РФ Левона Агаджаняна по обвинению в фальсификации доказательств и привлечении невиновного к уголовной ответственности по этому делу. По делу экс-следователя проходит и бывший замначальника Главного следственного управления СК РФ по Москве Сергей Синяговский. Он объявлен в розыск.
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Шоу-бизнес , Преступления в Москве , Гавриил Юшваев , Валерий Меладзе , Магомед Исмаилов , Эльдар Хамидов , Сергей Синяговский , Дмитрий Павлов , Павел Буре , Росгвардия , СБОРНАЯ РОССИИ , СКР , Чоп
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