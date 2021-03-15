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Блат, обман, травля: Колдун рассказал правду о «Фабрике звёзд» 

Павел Тиунов 57 минут назад
Блат, обман, травля: Колдун рассказал правду о «Фабрике звёзд»
Фото: соцсети
Победитель «Фабрики звёзд-6» Дмитрий Колдун в интервью для YouTube-канала Любови Терлецкой заявил, что популярное шоу, которое показывали зрителям Первого канала, не имело ничего общего с реальностью. По его словам, на телепроекте процветал блат, с участниками никто не занимался, а скандалы разгорались из-за продюсеров.

«Все, что показывали по телевизору — было иллюзией для зрителей», — заявил певец.

По его словам, подвох он заподозрил еще на стадии кастинга, когда на отборочных этапах рядом возникали новые люди, которых он раньше не встречал. Колдун заявил, что в этом случае потенциальным участникам явно помогали приблизиться к финальному отбору.
Оказавшись в стенах «звёздного» дома, певец с удивлением обнаружил, что никто не собирался заниматься с участниками на постоянной основе: преподаватель по вокалу появился лишь однажды. Занятие было записано, а потом его нарезали и показывали до конца сезона. Преподаватель актерского мастерства на уроках лишь раздавал задания, ничему не обучая, отметил Колдун.
По словам артиста, в погоне за рейтингами продюсеры шоу стравливали участников между собой, инициировали конфликты и скандалы на съёмочной площадке.

«Продюсеры педалировали некоторыми событиями в жизни участников и выпускали это в эфир», — заявил певец.

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что программу «Жить здорово!» на Первом канале могут закрыть. Анонимные собеседники сообщили журналистам издания «7Дней», что производство передачи может быть приостановлено из-за низких рейтингов. Ее ведущая Елена Малышева опровергла эту информацию.
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Шоу-бизнес , Елена Малышева , Дмитрий Колдун
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