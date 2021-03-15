Безруков пожаловался на ипотеку 

Актёр Сергей Безруков в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ признался , что начал сниматься в рекламе из-за ипотеки, которую взял несколько лет назад. Артист выразил надежду, что доживёт до дня, когда закроет кредит.

Займ Безруков брал на приобретение просторной квартиры в Москве . Об ипотеке актера известно лишь то, что он оформил её на 15 лет. Судя по всему, ежемесячные платежи по кредиту — внушительные, поскольку из-за финансовых обязательств артист даже начал сниматься в рекламе. Раньше он был ярым противником подобных съемок.

«Жизнь заставила. А куда деваться?» — посетовал артист.

Он подчеркнул, что по графику будет выплачивать кредит еще больше 10 лет. В планах у него рассчитаться с банком заранее. Во время пандемии Безруков пользовался «кредитными каникулами», но они кончились.

«Мне отдыхать некогда. Надеюсь, что работы будет много», — резюмировал актёр.