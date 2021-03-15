Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Безруков пожаловался на ипотеку 

Павел Тиунов 1 час назад
Безруков пожаловался на ипотеку
Фото: РИА Новости
Актёр Сергей Безруков в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ признался, что начал сниматься в рекламе из-за ипотеки, которую взял несколько лет назад. Артист выразил надежду, что доживёт до дня, когда закроет кредит.
Займ Безруков брал на приобретение просторной квартиры в Москве. Об ипотеке актера известно лишь то, что он оформил её на 15 лет. Судя по всему, ежемесячные платежи по кредиту — внушительные, поскольку из-за финансовых обязательств артист даже начал сниматься в рекламе. Раньше он был ярым противником подобных съемок.

«Жизнь заставила. А куда деваться?» — посетовал артист.

Он подчеркнул, что по графику будет выплачивать кредит еще больше 10 лет. В планах у него рассчитаться с банком заранее. Во время пандемии Безруков пользовался «кредитными каникулами», но они кончились.

«Мне отдыхать некогда. Надеюсь, что работы будет много», — резюмировал актёр.

Ранее, как сообщал «Рамблер», поэт Илья Резник заявил, что он вместе супругой живет на подаяния близких друзей. Деньги на «хлеб насущный» Резник просит у друзей Сергея и Константина. Не уточнив, кто это, поэт отметил, что мужчины — «воцерковленные люди», которые «всегда помогают». В особенно сложных случаях Резник обращается к Алле Пугачевой и Максиму Галкину. В 2019 году он в июне просил у звездной четы деньги на операцию своей тёще. В 2020 году Резник с супругой остались «без средств» и «без лекарств» в Крыму. По словам песенника, оба звонка по иронии судьбы он сделал 17 июня в день рождения Галкина, и тот не отказал в финансовой помощи. Бедственное положение поэта не мешает ему вести бизнес: у него сеть детских образовательных учреждений «Маленькая страна» в Москве, Ялте и Севастополе. Предприятие, по его словам, еле держится наплаву, поскольку все деньги он вкладывает «в детей» и в зарплату преподавателям. Себе из прибыли ничего не остается, подчеркнул Резник.
Видео дня. «Борец с чиновниками» получил 7 лет за вымогательство
Комментарии 3
Шоу-бизнес , Илья Резник , Максим Галкин , Алла Пугачева , НТВ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео избиения футболиста «Локомотива»
00:14
Появилось видео избиения футболиста «Локомотива»
Происшествия
Белый медведь залез на крышу дома и попал на видео
00:30
Белый медведь залез на крышу дома и попал на видео
Общество
Мощнейшую песчаную бурю в Пекине сняли на видео
00:25
Мощнейшую песчаную бурю в Пекине сняли на видео
В мире Происшествия
Чучело взорвалось в разгар праздника в Ленобласти
00:25
Чучело взорвалось в разгар праздника в Ленобласти
Происшествия
Актриса на публике разделась догола на вручении премии
00:12
Актриса на публике разделась догола на вручении премии
Общество В мире
Инспектор погиб под колесами злостного нарушителя
00:19
Инспектор погиб под колесами злостного нарушителя
Происшествия
Таксист изнасиловал уснувшую пассажирку в Москве
00:35
Таксист изнасиловал уснувшую пассажирку в Москве
Происшествия
В Москве из окна выпала покусанная собакой девочка
01:54
В Москве из окна выпала покусанная собакой девочка
Происшествия
Акула-людоед вцепилась в тушу редчайшего кита и попала на видео
00:35
Акула-людоед вцепилась в тушу редчайшего кита и попала на видео
В мире Происшествия
Школьный повар голой рукой положил салат в тарелку
00:19
Школьный повар голой рукой положил салат в тарелку
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение