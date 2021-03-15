Безруков пожаловался на ипотеку 

Актёр Сергей Безруков в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ признался, что начал сниматься в рекламе из-за ипотеки, которую взял несколько лет назад. Артист выразил надежду, что доживёт до дня, когда закроет кредит.
Займ Безруков брал на приобретение просторной квартиры в Москве. Об ипотеке актера известно лишь то, что он оформил её на 15 лет. Судя по всему, ежемесячные платежи по кредиту — внушительные, поскольку из-за финансовых обязательств артист даже начал сниматься в рекламе. Раньше он был ярым противником подобных съемок.
«Жизнь заставила. А куда деваться?» — посетовал артист.
Он подчеркнул, что по графику будет выплачивать кредит еще больше 10 лет. В планах у него рассчитаться с банком заранее. Во время пандемии Безруков пользовался «кредитными каникулами», но они кончились.
«Мне отдыхать некогда. Надеюсь, что работы будет много», — резюмировал актёр.
Ранее, как сообщал «Рамблер», поэт Илья Резник заявил, что он вместе супругой живет на подаяния близких друзей. Деньги на «хлеб насущный» Резник просит у друзей Сергея и Константина. Не уточнив, кто это, поэт отметил, что мужчины — «воцерковленные люди», которые «всегда помогают». В особенно сложных случаях Резник обращается к Алле Пугачевой и Максиму Галкину. В 2019 году он в июне просил у звездной четы деньги на операцию своей тёще. В 2020 году Резник с супругой остались «без средств» и «без лекарств» в Крыму. По словам песенника, оба звонка по иронии судьбы он сделал 17 июня в день рождения Галкина, и тот не отказал в финансовой помощи. Бедственное положение поэта не мешает ему вести бизнес: у него сеть детских образовательных учреждений «Маленькая страна» в Москве, Ялте и Севастополе. Предприятие, по его словам, еле держится наплаву, поскольку все деньги он вкладывает «в детей» и в зарплату преподавателям. Себе из прибыли ничего не остается, подчеркнул Резник.