Семенович уличили в приукрашивании своих фото

Подписчики Анны Семенович выяснили, что звезда «фотошопит» свои фотографии в Instagram. Певица забыла отредактировать свое отражение на снимке, затем попыталась быстро исправить ошибку, чем вызвала волну иронии в комментариях.

Фото: Instagram Instagram

Экс-солистка группы «Блестящие» продолжает делиться с поклонниками подробностями поездки в Египет на Красное море. В очередной порции фото и видео Семенович позирует на борту белоснежной яхты.

«Я люблю Красное море! Я обязательно вернусь в этот роскошный отель и обязательно ещё раз проведу день на этой шикарной лодке. Спасибо команде за отличный день и море эмоций», - написала артистка (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим. ред.).

На одном из фото Семенович в рубашке, надетой на купальник, стоит у окна, в стекле которого отражается практически полностью. Изначально подписчики звезды обратили внимание, что фигура певицы в отражении сильно отличается.

«Анна мне кажется Вы похудели», - язвительно заметил пользователь под ником ka.mil964.

«Целлюль свой убрала, молодец», - отметила o.9857.

«Аня - звезда фотошопа», констатировала zotova56789.

Позже то же самое фото в ленте появилось с уже отредактированным отражением, что внимательные поклонники не могли не заметить.

«Ляяя, орина. Уже перезалила заново отфотошопленое фото с отражением», - изумилась svetka_kolesnyk.

«А всё, всё всё, а раньше надо было»,- заявила anna_mariy123.

Нашлись и те, кто встал на защиту любимой певицы.

«Хочет- фотошопит, хочет-хрен на лбу нарисует. Вам то какое дело. Красивая, молодая, счастливая. Настоящая!!!» - написала anytalapina.