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«Звезда фотошопа»: Семенович уличили в приукрашивании своих фото

Павел Тиунов
1 час назад
Подписчики Анны Семенович выяснили, что звезда «фотошопит» свои фотографии в Instagram. Певица забыла отредактировать свое отражение на снимке, затем попыталась быстро исправить ошибку, чем вызвала волну иронии в комментариях.
Семенович уличили в приукрашивании своих фото
Фото: InstagramInstagram
Экс-солистка группы «Блестящие» продолжает делиться с поклонниками подробностями поездки в Египет на Красное море. В очередной порции фото и видео Семенович позирует на борту белоснежной яхты.
«Я люблю Красное море! Я обязательно вернусь в этот роскошный отель и обязательно ещё раз проведу день на этой шикарной лодке. Спасибо команде за отличный день и море эмоций», - написала артистка (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим. ред.).
На одном из фото Семенович в рубашке, надетой на купальник, стоит у окна, в стекле которого отражается практически полностью. Изначально подписчики звезды обратили внимание, что фигура певицы в отражении сильно отличается.
«Анна мне кажется Вы похудели», - язвительно заметил пользователь под ником ka.mil964.
«Целлюль свой убрала, молодец», - отметила o.9857.
«Аня - звезда фотошопа», констатировала zotova56789.
Позже то же самое фото в ленте появилось с уже отредактированным отражением, что внимательные поклонники не могли не заметить.
«Ляяя, орина. Уже перезалила заново отфотошопленое фото с отражением», - изумилась svetka_kolesnyk.
«А всё, всё всё, а раньше надо было»,- заявила anna_mariy123.
Нашлись и те, кто встал на защиту любимой певицы.
«Хочет- фотошопит, хочет-хрен на лбу нарисует. Вам то какое дело. Красивая, молодая, счастливая. Настоящая!!!» - написала anytalapina.
Ранее, как сообщал «Рамблер», грудь Анны Семенович стала поводом для конфликта певицы с футболистом Владимиром Быстровым. Спортсмен однажды заявил, что артистка могла бы сделать карьеру в фигурном катании, если бы решилась отрезать бюст. Экс-солистка группы «Блестящие» не оставила комментарий без ответа. Оскорбившись, она заявила, что намерена подать в суд на Быстрова. Певица также напомнила спортсмену, что его дочь занимается фигурным катанием, и, следуя его логике, чтобы достичь успеха, ей тоже нужно «что-нибудь отрезать». Конфликт обсудили участники программы «Звёзды сошлись». В студию пригласили Владимира Быстрова и предложили ему устроить очную ставку с Семенович. Футболист согласился, но отметил, что певица должна явиться на разговор с ним без бюстгальтера, чтобы было интереснее для публики.
Шоу-бизнес,Владимир Быстров,Анна Семенович,
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