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Актриса Повереннова назвала причину развода с первым мужем 

Алиса Селезнёва 16 минут назад
Актриса Повереннова назвала причину развода с первым мужем
Фото: РИА Новости
Актриса Дарья Повереннова в программе «Судьба человека» рассказала, что сама разрушила брак с Александром Жигалкиным, влюбившись в другого.
По словам артистки, она первый раз вышла замуж по большой любви, еще будучи студенткой.

«Я очень любила его и смею надеяться, что он тоже меня любил. Я сразу захотела от него ребенка. Хотела ребенка именно от этого человека. Он сказал, что наш ребенок (мы тогда еще не знали, что родится дочь) ни в чем не будет нуждаться. Это меня очень мотивировало и убедило в том, что я могу ничего не бояться», — рассказала она.

Повереннова отметила, что у них была своя квартира, любимая дочь Полина и десять лет они были очень счастливы. Однако семейная идиллия закончилось, когда она влюбилась в актера Валерия Николаева.

«Так любить нельзя. Валера мне намекал, что вряд ли будет со мной всю жизнь. Я придумала себе утопическую картинку. И поверила в нее. Что поженимся, что будем все время вместе. (…) Сразу решила разводиться. Я по-честному сказала Саше, что влюбилась. Очень жестко с ним поговорила. Он как-то это принял, наверное, через ужасную боль», — объяснила актриса причины развода.

Однако в итоге с Николаевым они были вместе всего несколько лет, а затем он ушел от нее к другой.
Как сообщал «Рамблер», 48-летняя Повереннова внучка актера Сергея Лукьянова, актриса Театра имени Маяковского. Она известна исполнением ролей в таких фильмах и сериалах, как «Бригада», «Меч», «Бессонница», «Ангел или демон» и «Игра». В феврале актриса объявила в соцсетях, что вышла замуж за бизнесмена Андрея Шаронова.
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Шоу-бизнес , Дарья Повереннова , Сергей Лукьянов , Андрей Шаронов , Валерий Николаев
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