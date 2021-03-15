Актриса Повереннова назвала причину развода с первым мужем 

По словам артистки, она первый раз вышла замуж по большой любви, еще будучи студенткой.

«Я очень любила его и смею надеяться, что он тоже меня любил. Я сразу захотела от него ребенка. Хотела ребенка именно от этого человека. Он сказал, что наш ребенок (мы тогда еще не знали, что родится дочь) ни в чем не будет нуждаться. Это меня очень мотивировало и убедило в том, что я могу ничего не бояться», — рассказала она.

Повереннова отметила, что у них была своя квартира, любимая дочь Полина и десять лет они были очень счастливы. Однако семейная идиллия закончилось, когда она влюбилась в актера Валерия Николаева

«Так любить нельзя. Валера мне намекал, что вряд ли будет со мной всю жизнь. Я придумала себе утопическую картинку. И поверила в нее. Что поженимся, что будем все время вместе. (…) Сразу решила разводиться. Я по-честному сказала Саше, что влюбилась. Очень жестко с ним поговорила. Он как-то это принял, наверное, через ужасную боль», — объяснила актриса причины развода.

Однако в итоге с Николаевым они были вместе всего несколько лет, а затем он ушел от нее к другой.