«У души есть выбор, его надо уважать»: Безрукова о смерти сына

Безрукова отметила, что со дня смерти сына прошло 6 лет. Она подчеркнула, что спустя время подходит к вопросу утраты близкого человека философски. Человечество, по ее мнению, живет в пространстве с четырьмя измерениями: длиной, высотой, шириной и временем. При этом существуют и другие пространства – нематериальные, заявила актриса. Именно поэтому души ушедших людей «где-то там», но одновременно рядом, констатировала Безрукова.