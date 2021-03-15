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«У души есть выбор, его надо уважать»: Безрукова о смерти сына

Павел Тиунов
26 минут назад
Актриса Ирина Безрукова написала в Instagram , что уже не задаётся вопросами, почему скоропостижно скончался её единственный сын Андрей, и за что ей такая судьба. По её словам, она бесконечно благодарна своему ребёнку за то, что он выбрал её своей мамой.
«У души есть выбор, его надо уважать»: Безрукова о смерти сына
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Безрукова отметила, что со дня смерти сына прошло 6 лет. Она подчеркнула, что спустя время подходит к вопросу утраты близкого человека философски. Человечество, по ее мнению, живет в пространстве с четырьмя измерениями: длиной, высотой, шириной и временем. При этом существуют и другие пространства – нематериальные, заявила актриса. Именно поэтому души ушедших людей «где-то там», но одновременно рядом, констатировала Безрукова.
«У каждой души есть выбор, в том числе и когда уходить с земного плана. И его надо уважать», - написала она.
По словам артистки, когда в жизни человека происходят ужасные события, то вместе с ними даются и силы, чтобы их преодолеть. Иначе, отметила Безрукова, население Земли вымерло бы от «пережитых потерь».
«Для меня ты всегда рядом! Твоя «мамуля Ириша», - написала актриса, обращаясь к сыну.
Как сообщал «Рамблер», сын Безруковой от первого брака Андрей Ливанов скончался в 2015 году в возрасте 25 лет. Причиной смерти была названа острая сердечная недостаточность.
Шоу-бизнес,Андрей Ливанов,Ирина Безрукова,
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