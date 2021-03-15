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«В кругу семьи»: Лера Кудрявцева показала, как выглядит ее мама после инсульта 

Teleprogramma.pro и ещё 6 45 минут назад
Кудрявцева показала маму после инсульта
Фото: Instagram
Популярная телеведущая Лера Кудрявцева накануне принимала дорогих гостей в своем доме. Звезда пригласила самых близких отпраздновать Масленицу. За одним столом Лера собрала несколько поколений своей семьи — маму, сестру с мужем, сына. Рядом резвились дочка Кудрявцевой Маша и внук Лев.
Во время праздника Лера Кудрявцева сделала несколько фото и поделилась ими в Instagram.
На одном из кадров она показала свою маму Александру Ивановну. Это фото стало первым, которым Лера поделилась после тяжелой болезни родительницы. Напомним, летом прошлого года 78-летняя Александра Ивановна перенесла инсульт.
Подписчики теледивы пришли в восторг от того, как прекрасно выглядит женщина, сумевшая восстановиться после недуга. Они желают маме Леры Кудрявцевой здоровья.

«Очень рада видеть вашу маму, здоровья ей и еще раз здоровья», «Дай бог здоровья вашей мамочке», «Лерочка, какая же у вас мамочка красавица! Дай бог ей здоровья, что бы все у нее было хорошо!», «Детки хорошие! Мамочка милая! Здоровья ей! А вам удачи, Лера», — высказываются в Сети.

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Шоу-бизнес , Лера Кудрявцева
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