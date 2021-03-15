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Запашный рассказал о стотысячных зарплатах своих дочерей 

Павел Тиунов 1 час назад
Запашный рассказал о стотысячных зарплатах своих дочерей
Фото: РИА Новости
Дочери дрессировщика Аскольда Запашного, выступая на цирковой арене, получают зарплаты в размере около 100 тысяч рублей в месяц каждая. Об этом сам известный артист заявил в эфире программы «Звёзды сошлись». Одна наследница циркача — Ева родилась в 2010 году, другая — Эльза в 2011-м.
Запашный подчеркнул, что его дочки сегодня участвуют в больших проектах, отрабатывая на арене полноценные номера. Каждая из них может получить зарплату около 100 тысяч рублей в месяц, однако деньги ни одна из них не тратит: существует уговор — откладывать средства.

«Накопили уже не одну сотню тысяч рублей. Но они знают цену деньгам», — пояснил артист.

По его словам, у девочек нет понятия «карманные деньги», в семье используется другой термин — «папина карточка». Запашный при этом старается контролировать расходы дочерей, но не запрещает им, например, вкладывать деньги в компьютерные игры: по 100-200 долларов за раз.
Ранее, как сообщал «Рамблер», аналитики сервиса «Работа.ру» выяснили, кому из россиян на «удалёнке» платят зарплату в несколько сотен тысяч рублей. Например, заработок менеджера по продажам косметологического оборудования составляет 300 тысяч рублей в месяц. В его обязанности входит обработка заявок клиентов, оформление договоров и сопровождение сделок.
Разработчику java на «Работе.ру» обещают от 200 до 250 тысяч рублей в месяц. Высокий доход на «удалёнке» также предлагают системному администратору Devops (от 180 тысяч рублей в месяц). Программист 1С-Битрикс может зарабатывать около 140 тысяч рублей без поездок в офис. Зарплату до ста тысяч рублей предлагают стилисту-консультанту интернет-магазина.
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