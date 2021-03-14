Собчак опубликовала фото с «отрубленной рукой» 

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в инстаграме фото, на котором ей отрубил руку мужчина с мечом.

Снимок сразу вызвал ажиотаж в соцсетях. Собчак сидит на стуле в красном костюме и леопардовом жакете, ее кисть лежит на полу в луже крови, а рядом стоит мужчина с мечом.

Подписчики отметили, что фото всерьез испугало их. «Дико испугалась», «Очень эффектно», «Убить Билла», — прокомментировали поклонники Собчак.

Телеведущая рассказала, что кровавая игровая сцена стала частью работы над неким документальным фильмом, поэтому «все должно быть документально».