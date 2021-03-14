Собчак опубликовала фото с «отрубленной рукой» 

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в инстаграме фото, на котором ей отрубил руку мужчина с мечом.
Снимок сразу вызвал ажиотаж в соцсетях. Собчак сидит на стуле в красном костюме и леопардовом жакете, ее кисть лежит на полу в луже крови, а рядом стоит мужчина с мечом.
Подписчики отметили, что фото всерьез испугало их. «Дико испугалась», «Очень эффектно», «Убить Билла», — прокомментировали поклонники Собчак.
Телеведущая рассказала, что кровавая игровая сцена стала частью работы над неким документальным фильмом, поэтому «все должно быть документально».
Ранее «Рамблер» сообщал, что Ксения Собчак получила премию за снятый ею документальный фильм «Дело Собчака».