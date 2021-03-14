Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Собчак опубликовала фото с «отрубленной рукой» 

Майк Габриелян 1 час назад
Собчак опубликовала фото с «отрубленной рукой»
Фото: Instagram
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в инстаграме фото, на котором ей отрубил руку мужчина с мечом.
Снимок сразу вызвал ажиотаж в соцсетях. Собчак сидит на стуле в красном костюме и леопардовом жакете, ее кисть лежит на полу в луже крови, а рядом стоит мужчина с мечом.
Подписчики отметили, что фото всерьез испугало их. «Дико испугалась», «Очень эффектно», «Убить Билла», — прокомментировали поклонники Собчак.
Телеведущая рассказала, что кровавая игровая сцена стала частью работы над неким документальным фильмом, поэтому «все должно быть документально».
Ранее «Рамблер» сообщал, что Ксения Собчак получила премию за снятый ею документальный фильм «Дело Собчака».
Видео дня. Пьяная мать напала на школу сына и побила директора в Мариуполе
Шоу-бизнес , Ксения Собчак
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео хоккейного матча на борту самолета «Руслан»
00:17
Опубликовано видео хоккейного матча на борту самолета «Руслан»
Появилось видео задержания главы отдела полиции Красноярска
00:42
Появилось видео задержания главы отдела полиции Красноярска
Происшествия
Появилось видео спасения парашютиста с верхушки дерева
01:01
Появилось видео спасения парашютиста с верхушки дерева
Происшествия
Разговор Нурмагомедова с чемпионом UFC показали на видео
00:14
Разговор Нурмагомедова с чемпионом UFC показали на видео
Неудачную попытку угнать электрокар Tesla запечатлели на видео
00:23
Неудачную попытку угнать электрокар Tesla запечатлели на видео
В мире Происшествия
Антиковидные протесты в Германии сняли на видео
01:31
Антиковидные протесты в Германии сняли на видео
В мире Конфликты
Опубликовано видео драки у бара в Благовещенске
00:12
Опубликовано видео драки у бара в Благовещенске
Происшествия
Автомобилист отработал навыки вождения на детской площадке и попал на видео
00:16
Автомобилист отработал навыки вождения на детской площадке и попал на видео
Общество
Опубликовано видео сожжения гигантского замка «корона-людоеда» на Масленицу
00:33
Опубликовано видео сожжения гигантского замка «корона-людоеда» на Масленицу
Общество
Обрушившийся на российский регион снежный ураган сняли на видео
00:38
Обрушившийся на российский регион снежный ураган сняли на видео
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение