Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Пелагея не хочет называть свою нынешнюю фамилию 

Ирина Лебедева 1 час назад
Пелагея не хочет называть свою нынешнюю фамилию
Фото: РИА Новости
Певица Пелагея была гостьей шоу «Точь-в-точь».
Ведущий Александр Олешко среди прочих задал ей вопрос о том, акая фамилия стоит сейчас в ее паспорте.
Дело в том, что у исполнительницы в бэкграунде уже два брака.
Первый ее супруг — телережиссер Дмитрий Ефимович.
Второй, с которым она развелась не так давно — хоккеист Иван Телегин.
Пелагея не стала озвучивать официальную версию собственного ФИО. У нее есть своя, эксклюзивная.

«Пелагея Сергеевна. Фамилии только меняются, знаешь», — приводят ее слова news.ru.

Как ранее писал «Рамблер», после расставания со своим мужем Иваном Телегиным, Пелагея решила внести коррективы в свой образ.
Так, певица опубликовала снимки с новой прической. Теперь у неё длинная челка и волосы до плеч.
Видео дня. Пьяная мать напала на школу сына и побила директора в Мариуполе
Шоу-бизнес , Александр Олешко , Иван Телегин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео хоккейного матча на борту самолета «Руслан»
00:17
Опубликовано видео хоккейного матча на борту самолета «Руслан»
Появилось видео задержания главы отдела полиции Красноярска
00:42
Появилось видео задержания главы отдела полиции Красноярска
Происшествия
Появилось видео спасения парашютиста с верхушки дерева
01:01
Появилось видео спасения парашютиста с верхушки дерева
Происшествия
Разговор Нурмагомедова с чемпионом UFC показали на видео
00:14
Разговор Нурмагомедова с чемпионом UFC показали на видео
Неудачную попытку угнать электрокар Tesla запечатлели на видео
00:23
Неудачную попытку угнать электрокар Tesla запечатлели на видео
В мире Происшествия
Антиковидные протесты в Германии сняли на видео
01:31
Антиковидные протесты в Германии сняли на видео
В мире Конфликты
Опубликовано видео драки у бара в Благовещенске
00:12
Опубликовано видео драки у бара в Благовещенске
Происшествия
Автомобилист отработал навыки вождения на детской площадке и попал на видео
00:16
Автомобилист отработал навыки вождения на детской площадке и попал на видео
Общество
Опубликовано видео сожжения гигантского замка «корона-людоеда» на Масленицу
00:33
Опубликовано видео сожжения гигантского замка «корона-людоеда» на Масленицу
Общество
Обрушившийся на российский регион снежный ураган сняли на видео
00:38
Обрушившийся на российский регион снежный ураган сняли на видео
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение