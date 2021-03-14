Пелагея не хочет называть свою нынешнюю фамилию 

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Певица Пелагея была гостьей шоу «Точь-в-точь».

Ведущий Александр Олешко среди прочих задал ей вопрос о том, акая фамилия стоит сейчас в ее паспорте.

Дело в том, что у исполнительницы в бэкграунде уже два брака.

Первый ее супруг — телережиссер Дмитрий Ефимович.

Второй, с которым она развелась не так давно — хоккеист Иван Телегин

Пелагея не стала озвучивать официальную версию собственного ФИО. У нее есть своя, эксклюзивная.

«Пелагея Сергеевна. Фамилии только меняются, знаешь», — приводят ее слова news.ru.

Как ранее писал «Рамблер», после расставания со своим мужем Иваном Телегиным, Пелагея решила внести коррективы в свой образ.

Так, певица опубликовала снимки с новой прической. Теперь у неё длинная челка и волосы до плеч.