Пелагея не хочет называть свою нынешнюю фамилию 

Певица Пелагея была гостьей шоу «Точь-в-точь».
Ведущий Александр Олешко среди прочих задал ей вопрос о том, акая фамилия стоит сейчас в ее паспорте.
Дело в том, что у исполнительницы в бэкграунде уже два брака.
Первый ее супруг — телережиссер Дмитрий Ефимович.
Второй, с которым она развелась не так давно — хоккеист Иван Телегин.
Пелагея не стала озвучивать официальную версию собственного ФИО. У нее есть своя, эксклюзивная.
«Пелагея Сергеевна. Фамилии только меняются, знаешь», — приводят ее слова news.ru.
Как ранее писал «Рамблер», после расставания со своим мужем Иваном Телегиным, Пелагея решила внести коррективы в свой образ.
Так, певица опубликовала снимки с новой прической. Теперь у неё длинная челка и волосы до плеч.