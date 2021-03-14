Элджей показал капельницы как итог вечеринки в честь жены

Рэпер Элджей, супруг блогера Насти Ивлеевой, подытожил результаты масштабного празднования дня рождения супруги.

Фото: Instagram Instagram

Светская тусовка пела и плясала, а также красовалась друг перед другом в фантазийных нарядах в ресторане «Прага».

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Гостям было весело и вкусно, а пользователи сети сочли этот бал-маскарад в стиле «кибербарокко» отчаянной дурновкусицей.

Элджей же добрался, наконец, до инстаграма и выложил фотографию комнаты с капельницами.

Фолловеры предположили, что рэпер показал, как он приводит себя в порядок после всяческих злоупотреблений.

Как ранее писал «Рамблер», Ксения Собчак рассказала, что почти не ходит на мероприятия, только если по работе и не из-за занятости, а из-за отсутствия желания.