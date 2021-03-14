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Элджей показал капельницы как итог вечеринки в честь жены

Ирина Лебедева
34 минуты назад
Рэпер Элджей, супруг блогера Насти Ивлеевой, подытожил результаты масштабного празднования дня рождения супруги.
Элджей показал капельницы как итог вечеринки в честь жены
Фото: InstagramInstagram
Светская тусовка пела и плясала, а также красовалась друг перед другом в фантазийных нарядах в ресторане «Прага».
Пир на весь мир посетили если не все звезды шоу-бизнеса, то их добрая половина во главе с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным.
Гостям было весело и вкусно, а пользователи сети сочли этот бал-маскарад в стиле «кибербарокко» отчаянной дурновкусицей.
Элджей же добрался, наконец, до инстаграма и выложил фотографию комнаты с капельницами.
Фолловеры предположили, что рэпер показал, как он приводит себя в порядок после всяческих злоупотреблений.
Как ранее писал «Рамблер», Ксения Собчак рассказала, что почти не ходит на мероприятия, только если по работе и не из-за занятости, а из-за отсутствия желания.
По мнению Собчак, «тусовки превратились в одинаковые бессмысленные мероприятия, куда ходят „отрабатывать дружбу“, а не тусить», но Насте Ивлеевой удалось вернуть тусовке дух авантюризма, да так, что «прям пахнуло веселыми вечеринками нулевых».
Шоу-бизнес,Максим Галкин,Алла Пугачева,Ксения Собчак,
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