Шатунов расплакался при виде основателя «Ласкового мая»

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Там был показал сюжет о жизни композитора и поэта, основателя группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова

Когда-то в 80-х именно Кузнецов заметил талантливого мальчишку и достаточно быстро сделал ему эстрадную карьеру.

Сергей был автором основных хитов группы – «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер» и многих других, которые исполнял тогда и исполняет сейчас Юрий, - рассказывает «Московский Комсомолец».

Не ужившись с Андреем Разиным в одном коллективе, Кузнецов ушел из группы в 1989 году.

Сейчас композитор живет со старенькой мамой в Оренбурге, получая 8 тысяч рублей пенсии и еще 2 тысячи рублей авторских гонораров за песни. На фоне алкоголизма у него развился цирроз печени.

Посмотрев ролик, Шатунов не смог сдержать слез. Каково же было его удивление, когда Андрей Малахов привел Сергея Кузнецова в студию!

Юрий бросился ему на шею. Он сказал, что много лет помогает Кузнецову, но не виделись они очень и очень давно.

Как ранее писал «Рамблер», Юрий Шатунов в эфире телепрограммы Малахова «Привет, Андрей!» рассказал неприятную историю времен своей юности.