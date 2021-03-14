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Шатунов расплакался при виде основателя «Ласкового мая»

Ирина Лебедева
1 час назад
Юрий Шатунов был гостем программы «Привет, Андрей!» на канале «Россия-1».
Шатунов расплакался при виде основателя «Ласкового мая»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Там был показал сюжет о жизни композитора и поэта, основателя группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова.
Когда-то в 80-х именно Кузнецов заметил талантливого мальчишку и достаточно быстро сделал ему эстрадную карьеру.
Сергей был автором основных хитов группы – «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер» и многих других, которые исполнял тогда и исполняет сейчас Юрий, - рассказывает «Московский Комсомолец».
Не ужившись с Андреем Разиным в одном коллективе, Кузнецов ушел из группы в 1989 году.
Сейчас композитор живет со старенькой мамой в Оренбурге, получая 8 тысяч рублей пенсии и еще 2 тысячи рублей авторских гонораров за песни. На фоне алкоголизма у него развился цирроз печени.
Посмотрев ролик, Шатунов не смог сдержать слез. Каково же было его удивление, когда Андрей Малахов привел Сергея Кузнецова в студию!
Юрий бросился ему на шею. Он сказал, что много лет помогает Кузнецову, но не виделись они очень и очень давно.
Как ранее писал «Рамблер», Юрий Шатунов в эфире телепрограммы Малахова «Привет, Андрей!» рассказал неприятную историю времен своей юности.
Оказывается, почти два года опекун буквально эксплуатировала его, заставляя петь на многочисленных концертах.
Шоу-бизнес,Юрий Шатунов,Андрей Разин,Андрей Малахов,Сергей Кузнецов,Московский комсомолец,
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