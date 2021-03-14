Помощница Лядовой прокомментировала скандал с похоронами 

Прошедшие 13 марта в столице похороны известного композитора, певицы, артистки Людмилы Лядовой вызвали много вопросов у публики. Многие СМИ даже употребляли слово «скандал».
Журналисты СтарХита поговорили с ассистенткой Людмилы Алексеевны, Галиной Горбенко.
Галина, к примеру, удивлена той категоричностью, с которой СМИ заявляют о кончине последнего — пятого — супруга Людмилы Лядовой.
О мужчине, которого увезла в Самару его внучка, действительно нет никаких известий. Но и о его смерти информации тоже нет.
Галина огорчена тем, как проводили Лядову.
Она считает, что покойной не были оказана надлежащие почести и вообще траурные мероприятия были организованы из рук вон плохо.
Был конфликт с родственницей композитора о месте захоронения, в результате чего усопшую предали земле на Кунцевском кладбище, хотя речь шла о Новодевичьем.
Не было почетного караула…Для церемонии самого прощания друг семьи Виктор Дворовенко выбрал Новодевичий монастырь, в котором ведется ремонт.
Провожающие не были обеспечены транспортом — заказали только один микроавтобус на 16 человек.
Виктор Дворовенко много лет заботился о Людмиле Алексеевне. Он помогал ей с решением самых разных вопросов, в том числе, с лечением ее последнего супруга.
В благодарность Лядова оставила ему свою квартиру.
Как ранее писал «Рамблер», Лядова была Народной артисткой РСФСР, кавалером орденов «За заслуги перед Отечеством» III степени, Почета и Дружбы.
Ее песни исполняли певицы Людмила Зыкина, Елена Образцова, Эдита Пьеха, Валентина Толкунова и Клавдия Шульженко, певцы Иосиф Кобзон, Леонид Утесов и Эдуард Хиль.