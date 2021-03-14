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Дом моды Зайцева в долгах, на кутюрье подали в суд

Ирина Лебедева
52 минуты назад
Вячеславу Зайцеву уже хорошо за 80 и он тяжело болен. Как пишут СМИ, у него болезнь Паркинсона, и заниматься бизнесом он не в состоянии.
Дом моды Зайцева в долгах, на кутюрье подали в суд
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как информирует «Комсомольская Правда», некогда блиставший Дом моды Зайцева пришел в упадок и весь в долгах.
Накопилась большая сумма за неоплату коммунальных услуг. В прошлом году столичные власти предъявили иск на 20 миллионов рублей за аренду земельного участка.
Сотрудникам не платили зарплату с 2019 года и в Мещанском суде Москвы идут тяжбы. Часть исков удовлетворена, по другим продолжаются судебные разбирательства.
На крючке у судебных приставов и сам лично Вячеслав Зайцев, у него долг по земельному налогу около 50 тысяч рублей.
Дело с неплатежами зашло слишком далеко и проблемы растут день ото дня как снежный ком.
Знаменитый кутюрье пытается спасти свое детище, но ситуация складывается не в его пользу.
Как ранее писал «Рамблер», модельер Вячеслав Зайцев отметил своё 83-летие, сообщает «Комсомольская правда».
Звезда российского мира моды, страдающий болезнью Паркинсона, на празднике едва держался на ногах, отмечают журналисты.
Всё это время от него не отходил помощник. Он поддерживал модельера за руку, поскольку Зайцев передвигается с тростью.
Шоу-бизнес,Вячеслав Зайцев,Правительство Москвы,Комсомольская правда,
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