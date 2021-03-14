Дом моды Зайцева в долгах, на кутюрье подали в суд

Вячеславу Зайцеву уже хорошо за 80 и он тяжело болен. Как пишут СМИ, у него болезнь Паркинсона, и заниматься бизнесом он не в состоянии.

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Как информирует «Комсомольская Правда», некогда блиставший Дом моды Зайцева пришел в упадок и весь в долгах.

Накопилась большая сумма за неоплату коммунальных услуг. В прошлом году столичные власти предъявили иск на 20 миллионов рублей за аренду земельного участка.

Сотрудникам не платили зарплату с 2019 года и в Мещанском суде Москвы идут тяжбы. Часть исков удовлетворена, по другим продолжаются судебные разбирательства.

На крючке у судебных приставов и сам лично Вячеслав Зайцев, у него долг по земельному налогу около 50 тысяч рублей.

Дело с неплатежами зашло слишком далеко и проблемы растут день ото дня как снежный ком.

Знаменитый кутюрье пытается спасти свое детище, но ситуация складывается не в его пользу.

Как ранее писал «Рамблер», модельер Вячеслав Зайцев отметил своё 83-летие, сообщает «Комсомольская правда».

Звезда российского мира моды, страдающий болезнью Паркинсона, на празднике едва держался на ногах, отмечают журналисты.