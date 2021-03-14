Собчак объяснила, почему Галкин выглядит так молодо

Это было хорошо видно на вечеринке в честь дня рождения блогера Насти Ивлеевой.

В центре группы – звездная пара. Алла Борисовна, которой не дашь и сорока. И рядом – Максим, которому можно дать меньше лет, чем стоящему в том же ряду 19-летнему Дане Милохину.