В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Собчак объяснила, почему Галкин выглядит так молодо

Ирина Лебедева
17 минут назад
О том, что Алла Пугачева с каждым годом выглядит все моложе, публика уже устала судачить.
Собчак объяснила, почему Галкин выглядит так молодо
Фото: InstagramInstagram
Народная артистка, действительно, где-то «потеряла», как минимум четверть века.
Но, похоже, в замке, что красуется в подмосковной деревне «Грязь», все-таки волшебная аура. Ибо супруг Примадонны, Максим Галкин, также не смотрится на свои 44 года.
Это было хорошо видно на вечеринке в честь дня рождения блогера Насти Ивлеевой.
В качестве фотоотчета Галкин выложил в инстаграме коллективный портрет гостей праздника.
В центре группы – звездная пара. Алла Борисовна, которой не дашь и сорока. И рядом – Максим, которому можно дать меньше лет, чем стоящему в том же ряду 19-летнему Дане Милохину.
Ксения Собчак прокомментировала фото:
«Тебе тут 17, Макс. Вот что значит с молодежью тусить. Жду такого же эффекта но нет», - написала теледива.
Ее поддержали другие подписчики.
«Как перестать завидовать Галкину, который не стареет», «Максим Галкин -это человек , который с годами становится только лучше».
Как ранее писал «Рамблер», кажется, на вечеринке в честь 30-летия Анастасии Ивлеевой гулял весь свет.
Еще за неделю Ивлеева разослала приглашения звездным персонам с уточнением, что пати будет называться «Порочный киберпанк».
Именно в таком стиле нужно было выбрать наряд для вечеринки. И здесь каждый фантазировал в меру своих возможностей.
Шоу-бизнес,Анастасия Ивлеева,Максим Галкин,Алла Пугачева,Ксения Собчак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители