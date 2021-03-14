Собчак объяснила, почему Галкин выглядит так молодо

О том, что Алла Пугачева
с каждым годом выглядит все моложе, публика уже устала судачить.
Народная артистка, действительно, где-то «потеряла», как минимум четверть века.
Но, похоже, в замке, что красуется в подмосковной деревне «Грязь», все-таки волшебная аура. Ибо супруг Примадонны, Максим Галкин
, также не смотрится на свои 44 года.
Это было хорошо видно на вечеринке в честь дня рождения блогера Насти Ивлеевой.
В качестве фотоотчета Галкин выложил в инстаграме коллективный портрет гостей праздника.
В центре группы – звездная пара. Алла Борисовна, которой не дашь и сорока. И рядом – Максим, которому можно дать меньше лет, чем стоящему в том же ряду 19-летнему Дане Милохину.
«Тебе тут 17, Макс. Вот что значит с молодежью тусить. Жду такого же эффекта но нет», - написала теледива.
Ее поддержали другие подписчики.
«Как перестать завидовать Галкину, который не стареет», «Максим Галкин -это человек , который с годами становится только лучше».
Еще за неделю Ивлеева разослала приглашения звездным персонам с уточнением, что пати будет называться «Порочный киберпанк».
Именно в таком стиле нужно было выбрать наряд для вечеринки. И здесь каждый фантазировал в меру своих возможностей.