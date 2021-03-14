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После смерти сына Рязанову приютили чужие люди

Ирина Лебедева
1 час назад
Раиса Рязанова, звезда фильма "Москва слезам не верит", год назад похоронила единственного сына.
После смерти сына Рязанову приютили чужие люди
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Данила Перов, заслуженный артист России, ушел из жизни очень рано – ему был всего 51 год, - сообщает «Комсомольская правда».
У 76-летней актрисы есть внук и невестка, но поддержали ее в беде люди, совсем чужие по крови.
После похорон сына Рязанова дни напролет проводила на Троекуровском кладбище и едва не сошла с ума.
Спасла Раису семья ее коллеги артиста Александра Мохова. Они заставили ее переехать к ним в загородный дом.
Эта история обсуждалась в эфире телепрограммы «Ты не поверишь».
«Саша чуть ли не за шкирку взял меня и сказал: «Одевайся, поехали ко мне Одевайся, не разговаривай». И все - увез! Не знаю, опека ли это или еще чего», - рассказала Рязанова.
Александр Мохов сообщил, что Раиса была в таком состоянии, что ее необходимо было срочно спасать.
Первая мысль забрать к себе в семью осиротевшую женщину оказалась верной. Сейчас «приемная бабушка» оттаяла душой.
Особенно привязался к актрисе четырехлетний сын Моховых Матвей.
«Он меня Раечка зовет. Правда, «р» не выговаривает. Ну, как может", - поведала Рязанова.
Раиса Ивановна при этом продолжает играть в театре.
«Я не могу сказать, что это не проходит, но не дай бог никому. Я не знаю, что мне силы дает. Живу, может быть, по инерции», - признается она.
Как ранее писал «Рамблер», Данила Перов скончался в январе прошлого года из-за оторвавшегося тромба.
Напомним, что Данила появился на свет в браке Рязановой с актером Юрием Перовым.
У него остался 29-летний наследник, внук Раисы Ивановны, который пошел по стопам своих родственников и тоже пробует себя на большой сцене.
Шоу-бизнес,Юрий Перов,Данила Перов,Александр Мохов,Раиса Рязанова,Комсомольская правда,Россия,
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