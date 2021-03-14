После смерти сына Рязанову приютили чужие люди

Раиса Рязанова , звезда фильма "Москва слезам не верит", год назад похоронила единственного сына.

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У 76-летней актрисы есть внук и невестка, но поддержали ее в беде люди, совсем чужие по крови.

После похорон сына Рязанова дни напролет проводила на Троекуровском кладбище и едва не сошла с ума.

Спасла Раису семья ее коллеги артиста Александра Мохова . Они заставили ее переехать к ним в загородный дом.

Эта история обсуждалась в эфире телепрограммы «Ты не поверишь».

«Саша чуть ли не за шкирку взял меня и сказал: «Одевайся, поехали ко мне Одевайся, не разговаривай». И все - увез! Не знаю, опека ли это или еще чего», - рассказала Рязанова.

Александр Мохов сообщил, что Раиса была в таком состоянии, что ее необходимо было срочно спасать.

Первая мысль забрать к себе в семью осиротевшую женщину оказалась верной. Сейчас «приемная бабушка» оттаяла душой.

Особенно привязался к актрисе четырехлетний сын Моховых Матвей.

«Он меня Раечка зовет. Правда, «р» не выговаривает. Ну, как может", - поведала Рязанова.

Раиса Ивановна при этом продолжает играть в театре.

«Я не могу сказать, что это не проходит, но не дай бог никому. Я не знаю, что мне силы дает. Живу, может быть, по инерции», - признается она.

Как ранее писал «Рамблер», Данила Перов скончался в январе прошлого года из-за оторвавшегося тромба.

Напомним, что Данила появился на свет в браке Рязановой с актером Юрием Перовым