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Манукян признался, что его любовь к Бузовой не прошла

Ирина Лебедева
28 минут назад
Ольга Бузова и Давид Манукян были вместе почти два года.
Манукян признался, что его любовь к Бузовой не прошла
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Даже сыграли на Мальдивах бутафорскую свадьбу. Правда, после этого и произошел довольно-таки скандальный разрыв.
Поначалу летели пух и перья, особенно активно комментировала случившееся Ольга, но прошло время и градус негатива значительно понизился.
Бузова почистила свои посты, где обвиняла экс-возлюбленного во всех грехах сразу, и перед финалом «Танцев со звездами» даже просила свою аудиторию голосовать за Манукяна.
Дава же занялся улучшением себя, сделал пластическую операцию и дал журналистам многозначительное интервью, из которого публика сделала вывод о его возможном воссоединении с Ольгой.
«Я к человеку хорошо относился, хорошо отношусь по сей день — с уважением. Любил, и чувства так быстро не проходят... Это жизнь, это отношения, как мы видим, всё может произойти», - приводит слова Манукяна teleprogramma.pro.
Кстати, многие до сих пор считают, что союз Бузовой и Манукяна – это некий бизнес-проект.
Как только их любовная история начала терять публичный интерес, была отработана «операция разрыв», которая вновь привлекла внимание к паре.
Как ранее писал «Рамблер», блогер, певец и бывший бойфренд Ольги Бузовой Дава Манукян сделал липосакцию в одной из московских клиник.
По информации источника, 23 февраля Манукян сделал липосакцию спины, подбородка и живота, а также миниабдоминопластику — лифтинг нижней части живота.
Шоу-бизнес,Давид Манукян,Ольга Бузова,Мальдивы,
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