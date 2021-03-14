Манукян признался, что его любовь к Бузовой не прошла

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Даже сыграли на Мальдивах бутафорскую свадьбу. Правда, после этого и произошел довольно-таки скандальный разрыв.

Поначалу летели пух и перья, особенно активно комментировала случившееся Ольга, но прошло время и градус негатива значительно понизился.

Бузова почистила свои посты, где обвиняла экс-возлюбленного во всех грехах сразу, и перед финалом «Танцев со звездами» даже просила свою аудиторию голосовать за Манукяна.

Дава же занялся улучшением себя, сделал пластическую операцию и дал журналистам многозначительное интервью, из которого публика сделала вывод о его возможном воссоединении с Ольгой.

«Я к человеку хорошо относился, хорошо отношусь по сей день — с уважением. Любил, и чувства так быстро не проходят... Это жизнь, это отношения, как мы видим, всё может произойти», - приводит слова Манукяна teleprogramma.pro.

Кстати, многие до сих пор считают, что союз Бузовой и Манукяна – это некий бизнес-проект.

Как только их любовная история начала терять публичный интерес, была отработана «операция разрыв», которая вновь привлекла внимание к паре.

Как ранее писал «Рамблер», блогер, певец и бывший бойфренд Ольги Бузовой Дава Манукян сделал липосакцию в одной из московских клиник.