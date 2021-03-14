Волочкова помирилась с бывшим ухажером

Анастасия Волочкова в эфире телепрограммы «Ты не поверишь!» на НТВ сообщила , что вновь возобновила отношения со своим предыдущим мужчиной.

Фото: Instagram Instagram

Она рассказала, что встречалась с ним семь месяцев, затем они расстались. А сейчас решили начать все с начала.

Правда, о датах свадьбы балерина пока молчит. Но о том, что Олег (так зовут поклонника) уже свозил ее в Санкт-Петербург и познакомил с родителями публике поведала.

Другой вопрос, что ранее Анастасия с большим пиететом относилась к статусным мужчинам, о чем не раз писала в соцсетях.

Теперь же звезда убеждена, что главное в отношениях - «страсть» и «эйфория». И держаться стоит только за любовь.

«Мне неважно, олигарх, альфонс или просто человек. Я уже и тех, и других прошла. У многих людей вообще нет любви», - резюмировала Волочкова.

Как ранее п исал «Рамблер», Анастасия Волочкова долгое время утверждала, что счастлива в любви с мужчиной, имени которого она не называла и фотографий которого не показывала.

Она неоднократно анонсировала свадьбу с любимым, но затем под разными предлогами переносила ее, а затем и вовсе заявила, что не собирается замуж.