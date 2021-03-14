Волочкова помирилась с бывшим ухажером

Анастасия Волочкова
в эфире телепрограммы «Ты не поверишь!» на НТВ сообщила
, что вновь возобновила отношения со своим предыдущим мужчиной.
Она рассказала, что встречалась с ним семь месяцев, затем они расстались. А сейчас решили начать все с начала.
Правда, о датах свадьбы балерина пока молчит. Но о том, что Олег (так зовут поклонника) уже свозил ее в Санкт-Петербург и познакомил с родителями публике поведала.
Другой вопрос, что ранее Анастасия с большим пиететом относилась к статусным мужчинам, о чем не раз писала в соцсетях.
Теперь же звезда убеждена, что главное в отношениях - «страсть» и «эйфория». И держаться стоит только за любовь.
«Мне неважно, олигарх, альфонс или просто человек. Я уже и тех, и других прошла. У многих людей вообще нет любви», - резюмировала Волочкова.
Как ранее писал
«Рамблер», Анастасия Волочкова долгое время утверждала, что счастлива в любви с мужчиной, имени которого она не называла и фотографий которого не показывала.
Она неоднократно анонсировала свадьбу с любимым, но затем под разными предлогами переносила ее, а затем и вовсе заявила, что не собирается замуж.
Поклонники подозревали, что «идеальный» возлюбленный Волочковой не существует в реальности.