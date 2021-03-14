Из-за «туалетной» истории стюардессы боятся Затравкина

История с сыном художника Никаса Сафронова Лукой Затравкиным, которого засосало в унитаз во время полета, в свое время прогремела на всю страну, и не забыта до сих пор.

Как оказалось, появление пианиста в салоне самолета стало вызывать у экипажа легкий переполох.

Об этом сам музыкант рассказал в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.

Спасает положение то, что Лука — человек ироничный, незлобивый и всегда готов первым посмеяться над ситуацией.

«Встречают волнительно. Во-первых, я импозантный мужчина. Меня любят, ведь я веселый. Они немножко переживают, когда я встаю, у них есть желание поскорей закрыть туалеты, спешат предупредить командира корабля, чтобы не было турбулентности. Все на позитиве», — цитирует слова Затравкина НТВ.

Лука рассказал, что более ничего подобного с ним не происходило.

Тем не менее, однажды, когда он летел из Африки, туалеты все-таки закрыли на втором этаже салона, что доставило все пассажирам большое неудобство.

Пришлось пользоваться удобствами в самом хвосте лайнера.

Затравкин отнесся к подобному «поражению в правах» с юмором.

«Известно, что принцессы не ходят в туалет, но я — принц, я— хожу».