Из-за «туалетной» истории стюардессы боятся Затравкина

История с сыном художника Никаса Сафронова Лукой Затравкиным, которого засосало в унитаз во время полета, в свое время прогремела на всю страну, и не забыта до сих пор.
Как оказалось, появление пианиста в салоне самолета стало вызывать у экипажа легкий переполох.
Об этом сам музыкант рассказал в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.
Спасает положение то, что Лука — человек ироничный, незлобивый и всегда готов первым посмеяться над ситуацией.
«Встречают волнительно. Во-первых, я импозантный мужчина. Меня любят, ведь я веселый. Они немножко переживают, когда я встаю, у них есть желание поскорей закрыть туалеты, спешат предупредить командира корабля, чтобы не было турбулентности. Все на позитиве», — цитирует слова Затравкина НТВ.
Лука рассказал, что более ничего подобного с ним не происходило.
Тем не менее, однажды, когда он летел из Африки, туалеты все-таки закрыли на втором этаже салона, что доставило все пассажирам большое неудобство.
Пришлось пользоваться удобствами в самом хвосте лайнера.
Затравкин отнесся к подобному «поражению в правах» с юмором.
«Известно, что принцессы не ходят в туалет, но я — принц, я— хожу».
Как ранее писал «Рамблер», сын художника Никаса Сафронова музыкант Лука Затравкин признался в симпатии к Ольге Бузовой и предложил стать отцом ее ребенка.