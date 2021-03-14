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Солистка Little Big пожаловалась на домогательства

Lenta.ruиещё 3
1 час назад
Солистка российской группы Little Big Софья Таюрская пожаловалась на домогательства. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу «Джарахов».
Солистка Little Big пожаловалась на домогательства
Фото: Кадр: YouTube-канал «Джарахов»Кадр: YouTube-канал «Джарахов»
Несколько лет назад исполнительница пережила неудачный визит в спа-салон. Таюрская в купальнике пришла на массаж, который ей делал «огромный, толстый, большой дяденька».
«В какой-то момент понимаю, что он касается в районе паха и залезает под трусы. Потом снимает мне лиф и начинает массировать грудь», — рассказала певица.
Певица вспомнила, что ее в тот момент «парализовало», она не могла встать и защитить себя, потому что ей было страшно и она не осознавала, что происходит.
«Помню, что он периодически клал мне в руку свои яйца, и я ничего не могла сделать. <...> Не было насилия, но он меня касался. <...> Я вышла и чувствовала себя так кошмарно», — раскрыла детали этой истории Таюрская.
При этом, как рассказала она, молодой человек, с которым она на тот момент была в отношениях, не поддержал ее, а наоборот, разозлился и обвинил в произошедшем ее саму. Кроме того, он часто вел себя грубо по отношению к ней, отметила Таюрская. После трех лет отношений они расстались.
Ранее Софья Таюрская похвасталась своим отпуском в январе текущего года и возмутила российских пользователей соцсети. Девушка описала поездку как лучшее впечатление в ее жизни и отдельно восхитилась Доминиканой, где она впервые попробовала серфинг, увидела китов, искупалась с дельфинами и нашла множество морских звезд на дне.
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