Солистка Little Big пожаловалась на домогательства

Певица вспомнила, что ее в тот момент «парализовало», она не могла встать и защитить себя, потому что ей было страшно и она не осознавала, что происходит.

При этом, как рассказала она, молодой человек, с которым она на тот момент была в отношениях, не поддержал ее, а наоборот, разозлился и обвинил в произошедшем ее саму. Кроме того, он часто вел себя грубо по отношению к ней, отметила Таюрская. После трех лет отношений они расстались.