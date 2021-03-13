Жена отговорила Лозу идти в большую политику

Юрий Лоза в конце прошлого века был на пике популярности. И, конечно, многие политические партии и движения были бы рады, если бы в их ряды вступил известный певец.

Юрию делали множество предложений, а он не принял ни одно из них.

О причинах отсутствия интереса к политической карьере он рассказал радиостанции «Говорит Москва».

«В 90-е, когда все это началось, когда вот эти партии собирались просто моментально, на коленках, можно было попасть в очень высокие структуры. Меня приглашали в разные эти партии, объединения, но мне жена сразу сказала: «Я выходила замуж за музыканта, а не за политика, и я не могу тебя представить в сером пиджаке, голосующим по партийному списку».

Я поговорил с женой, она сказала — ни в коем случае. Я не решу никаких больших проблем… Гораздо лучше я сделаю, если буду писать хорошие песни и говорить хорошие слова».

Как ранее с ообщал «Рамблер», музыкант Юрий Лоза в интервью «Вечерней Москве» рассказал, как в тайге подрался со строителями Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

По его словам, тогда он был молодым, крепким, и ему удалось отбиться от хулиганов, которые напали на него «из-за безделья».

Инцидент произошел в канун нового 1978-го года. Лоза приехал в иркутскую тайгу в составе группы «Интеграл» на гастроли.