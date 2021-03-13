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Вечеринку в честь Ивлеевой назвали «балом сатаны» 

Ирина Лебедева 19 минут назад
Вечеринку в честь Ивлеевой назвали «балом сатаны»
Фото: Instagram
Свое 30-летия Анастасия Ивлеева отметила с большим размахом.
В ресторане «Прага» шампанское лилось рекой, столы ломились, певцы и музыканты не жалели сил, стриптизерши честно отрабатывали гонорар.
Звездных гостей было множество, причем в экзотических нарядах.
Именинница задала стиль — «кибер-барокко», а дальше уже изгалялся кто во что горазд.
Кто с рогами, кто в короне, кто в вечернем платье, кто в микрошортах. Обилие грима, страз, всего яркого и пестрого. Странные раскрашенные лица…
Как подсчитали журналисты «Комсомольской Правды», действо стоило Насте не менее 10 миллионов рублей.
Девушка, конечно, смогла поразить светскую тусовку. И не только масштабами гулянки, достойными какого-нибудь арабского шейха, но и тем, что ее праздник посетила сама Алла Пугачева.
Примадонна, кстати, выглядела не столь эпатажно, как большинство гостей. Если, конечно, не вспоминать дату рождения, глядя на стройную фигурку в накидке и шортиках.
Максим Галкин смотрелся довольно забавно в чем-то типа гусарского ментика и коротких штанишках, открывающих колени.
В инстаграмах гостей вечеринки, на которой присутствовали если не все звезды шоу-бизнеса, то добрая их половина, выложены фото-и видеоотчеты веселого празднества.
Пользователи сети смотрят и приходят в ужас. Большинство из них гулянку восприняли как дурновкусие. А ее участники вызвали ассоциацию с известными литературными персонажами.
Многие удивились: что там делают Пугачева с Галкиным?

«Да уж. Сатанинская вечеря, однако», «дешевый шабаш», «Сумасшедший дом», «Сцена из Мастера и Маргариты», «Как мельчает мир… Пугачева красуется на вечеринке какой-то блогерши…», «Зачем нормальным людям показывать весь этот шабаш?»

Как ранее писал «Рамблер», Настя велела своим гостям приходить на вечеринку в один из столичных клубов в карнавальных нарядах.
Гости отнеслись к просьбе всерьез, и вырядились, и загримировались — кто во что горазд. Чествовали именинницу и принцессы, и чертенята, и котята, и куклы.
Ксения Собчак пришла в костюме то ли жрицы солнца, то ли Клеопатры — с широким ошейником, усыпанным «драгоценными» камнями и своеобразной короной на голове.
Видео дня. Школьницу судят за вымогательство в ВК. Она торговала компроматом на одноклассников в Якутске
Комментарии
Шоу-бизнес , Анастасия Ивлеева , Ксения Собчак , Максим Галкин , Алла Пугачева , Комсомольская правда
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