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Дочь Рахимова рассказала о причине смерти отца 

Ирина Лебедева 1 час назад
Дочь Рахимова рассказала о причине смерти отца
Фото: РИА Новости
Стахан Рахимов, народный артист России, ушел из жизни на 42-й день после смерти своей супруги, Аллы Иошпе.
Их дочь Татьяна, потерявшая одного за другим любимых родителей, считает, что ее папа просто не смог жить дальше без мамы.
Конечно, у 83-летнего Стахана Рахимова было немало хронических болезней. Однако, пока Алла Иошпе была жива, они поддерживали друг друга и все было более-менее в порядке.

«Ему стало плохо две недели назад. Мы его поместили в больницу», — приводит ren.tv слова Татьяны.

У пожилого артиста резко упали давление и гемоглобин, обострилась проблема с почками. Лечение не помогало.

«Он скончался на 42-й день после ухода мамы… У них все симптомы идентичны. И лежал он также две недели. И оба раза нам говорили, что мы можем приехать и забрать, а по факту нам их не отдавали. Как были дуэтом, так и остались. Мама никогда не могла быть одной, вот она и забрала папу», — уверена Рахимова.

Сейчас близкие и друзья усопшего занимаются организацией похорон, о дате которых будет сообщено дополнительно.
Муж Аллы Иошпе умер через 40 дней после смерти певицы
Как ранее писал «Рамблер», Алла Иошпе прославилась в середине прошлого века.
Ее дуэт со Стаханом Рахимовым был необычайно популярен в 60–70-х годах XX века.
В 1971 году пара собиралась отправиться в Израиль на ПМЖ, но получила не только отказ, но и запрет на концерты.
В 2002 году супругам присвоили звания народных артистов России.
В 2004 году состоялся их концерт в концертном зале «Россия», посвященный 40-летию творческого дуэта.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Стахан Рахимов , РЕН ТВ
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