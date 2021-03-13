Дочь Рахимова рассказала о причине смерти отца 

Стахан Рахимов , народный артист России , ушел из жизни на 42-й день после смерти своей супруги, Аллы Иошпе.

Их дочь Татьяна, потерявшая одного за другим любимых родителей, считает, что ее папа просто не смог жить дальше без мамы.

Конечно, у 83-летнего Стахана Рахимова было немало хронических болезней. Однако, пока Алла Иошпе была жива, они поддерживали друг друга и все было более-менее в порядке.

«Ему стало плохо две недели назад. Мы его поместили в больницу», — приводит ren.tv слова Татьяны.

У пожилого артиста резко упали давление и гемоглобин, обострилась проблема с почками. Лечение не помогало.

«Он скончался на 42-й день после ухода мамы… У них все симптомы идентичны. И лежал он также две недели. И оба раза нам говорили, что мы можем приехать и забрать, а по факту нам их не отдавали. Как были дуэтом, так и остались. Мама никогда не могла быть одной, вот она и забрала папу», — уверена Рахимова.

Сейчас близкие и друзья усопшего занимаются организацией похорон, о дате которых будет сообщено дополнительно.

Как ранее писал «Рамблер», Алла Иошпе прославилась в середине прошлого века.

Ее дуэт со Стаханом Рахимовым был необычайно популярен в 60–70-х годах XX века.

В 1971 году пара собиралась отправиться в Израиль на ПМЖ, но получила не только отказ, но и запрет на концерты.

В 2002 году супругам присвоили звания народных артистов России.

В 2004 году состоялся их концерт в концертном зале «Россия», посвященный 40-летию творческого дуэта.