В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Шатунов рассказал, как в юности попал в «трудовое рабство»

Ирина Лебедева
1 час назад
Юрий Шатунов в эфире телепрограммы Малахова «Привет, Андрей!» рассказал неприятную историю времен своей юности, информирует «Московский Комсомолец».
Шатунов рассказал, как в юности попал в «трудовое рабство»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Оказывается, почти два года опекун буквально эксплуатировала его, заставляя петь на многочисленных концертах.
По словам певца, в то время, когда он еще учился в интернате, его официальным опекуном была директор учебного заведения.
Дама, сообразив, какую выгоду можно извлечь от наличия талантливого воспитанника под рукой, забрала у него паспорт по предлогом оформления Юре койко-места в общежитии.
И целых два года Шатунов не мог получить документ обратно.
"В течение двух лет я работал на нее, - заявил Шатунов. - Пел, концерты..."
Как ранее писал «Рамблер», бывший вокалист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов заработал девять миллионов долларов США в 1990 году.
Об этом продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин сообщил в своем инстаграме.
Шоу-бизнес,Юрий Шатунов,Андрей Разин,Московский комсомолец,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители