Шатунов рассказал, как в юности попал в «трудовое рабство»

Юрий Шатунов
в эфире телепрограммы Малахова «Привет, Андрей!» рассказал неприятную историю времен своей юности, информирует
«Московский Комсомолец».
Оказывается, почти два года опекун буквально эксплуатировала его, заставляя петь на многочисленных концертах.
По словам певца, в то время, когда он еще учился в интернате, его официальным опекуном была директор учебного заведения.
Дама, сообразив, какую выгоду можно извлечь от наличия талантливого воспитанника под рукой, забрала у него паспорт по предлогом оформления Юре койко-места в общежитии.
И целых два года Шатунов не мог получить документ обратно.
"В течение двух лет я работал на нее, - заявил Шатунов. - Пел, концерты..."
Как ранее писал
«Рамблер», бывший вокалист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов заработал девять миллионов долларов США в 1990 году.
Об этом продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин
сообщил в своем инстаграме.