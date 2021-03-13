Шатунов рассказал, как в юности попал в «трудовое рабство»

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Оказывается, почти два года опекун буквально эксплуатировала его, заставляя петь на многочисленных концертах.

По словам певца, в то время, когда он еще учился в интернате, его официальным опекуном была директор учебного заведения.

Дама, сообразив, какую выгоду можно извлечь от наличия талантливого воспитанника под рукой, забрала у него паспорт по предлогом оформления Юре койко-места в общежитии.

И целых два года Шатунов не мог получить документ обратно.

"В течение двух лет я работал на нее, - заявил Шатунов. - Пел, концерты..."

Как ранее писал «Рамблер», бывший вокалист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов заработал девять миллионов долларов США в 1990 году.