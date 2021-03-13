Малахов пригласил Манукяна в поездку в родные Апатиты

Фото: Instagram Instagram

В инстаграме экс-возлюбленный Ольги Бузовой выложил фотографию с Малаховым.

О программе путешествия Дава ничего не рассказал, но отзыв написал восторженный.

«Поздравляю всех с Масленицей. Спасибо за приглашение в родной город Апатиты, такого релакса у меня давно не было».

Фолловеры не преминули отметить, что Даву стали приглашать в те или иные совместные проекты звезды шоу-бизнеса первой величины.

Как они считают, такой популярностью блогер обязан исключительно Ольге – до знакомства с ней о нем почти никто не знал.

«Все Олины друзья , теперь твои друзья, Киркоров теперь и Малахов, кто ещё», «Даве не надоело крутиться возле друзей Бузовой?», «То Карина Даву в свет вывела, теперь на Бузовой в свет вышел. Смешные такие».

Как ранее сообщал «Рамблер», стало известно, из-за кого разрушился союз Ольги Бузовой и Давида Манукяна.

Как установили журналисты, это Дарья Палей, его партнерша по «Танцам со звездами».