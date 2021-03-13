Малахов пригласил Манукяна в поездку в родные Апатиты

Давид Манукян
поблагодарил Андрея Малахова
за приглашение в совместный вояж на родину телеведущего. Как известно, Андрей – из города Апатиты.
В инстаграме экс-возлюбленный Ольги Бузовой выложил фотографию с Малаховым.
О программе путешествия Дава ничего не рассказал, но отзыв написал восторженный.
«Поздравляю всех с Масленицей. Спасибо за приглашение в родной город Апатиты, такого релакса у меня давно не было».
Фолловеры не преминули отметить, что Даву стали приглашать в те или иные совместные проекты звезды шоу-бизнеса первой величины.
Как они считают, такой популярностью блогер обязан исключительно Ольге – до знакомства с ней о нем почти никто не знал.
«Все Олины друзья , теперь твои друзья, Киркоров теперь и Малахов, кто ещё», «Даве не надоело крутиться возле друзей Бузовой?», «То Карина Даву в свет вывела, теперь на Бузовой в свет вышел. Смешные такие».
Как ранее сообщал
«Рамблер», стало известно, из-за кого разрушился союз Ольги Бузовой и Давида Манукяна.
Как установили журналисты, это Дарья Палей, его партнерша по «Танцам со звездами».
Они и познакомились на этой передаче, — сообщила Экспресс Газета.
Дарье 23 года, она хореограф. У нее двухлетняя дочка, и она замужем.