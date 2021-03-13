Собчак предложили «10 тысяч долларов за встречу»

Коммерческому директору Ксении Собчак пришло занятное сообщение. Представитель некоего мужчины (имя и фамилия указывались) предлагает ему организовать встречу с Собчак, и не просто, а «с продолжением». По итогам свидания вознаграждение может быть 10 тысяч долларов и выше.

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«Кирилл, здравствуйте! Он бы очень хотел познакомиться с Ксенией. За первую встречу с ней (с продолжением) готов отдать 10 000&. Если все пойдет как надо цена повысится. Дайте знать, если Ксению заинтересует это предложение »

Эту информацию Ксения Собчак выложила в своем ТГ-канале «Кровавая барыня», а также в других соцсетях.

Теледива прокомментировала, что в 20 лет она бы обиделась, а в свои нынешние 39 ей «даже почти приятно». Главное, по ее словам, не клюнуть на подобное в 56.

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Ну а ситуацию она, конечно, обсудит на семейном совете.

Как ранее писал «Рамблер», телеведущая и блогер Собчак опубликовала в TikTok короткий ролик.

На видео она держит тарелку с крабовыми палочками и говорит: «Сегодня я пробую бедность».

Подписчикам Ксении ролик не показался забавным. Некоторые напомнили, что несколько лет назад Собчак собиралась стать президентом России.