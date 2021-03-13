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Тяжелобольной Сафронов заранее распорядился имуществом

Ирина Лебедева
2 часа назад
Иллюзионист Сергей Сафронов борется со страшным недугом. Не так давно у него диагностировали рак лимфатической системы.
Тяжелобольной Сафронов распорядился имуществом
Фото: InstagramInstagram
И, хотя сдаваться Сергей не намерен, своим имуществом он распорядился заранее. Завещание он, правда, составил еще до того, как узнал о болезни.
«Составил завещание, но задолго до этой ситуации. Когда начал много гастролировать. Родители моей жены Маши подсказали это, что семья это одно, а завещание расставит все на свои места», - цитирует слова фокусника СтарХит.
Сейчас Сергей проходит курс химиотерапии. Он принял решение лечиться в обычной больнице.
«Написано первая/вторая стадия. Врач сказал, что есть вероятность большая, что это не исцелить. Лечение прохожу бесплатное, в госклинике. Какая разница, где мне будут вводить те же самые лекарства? Не считаю правильным платить миллионы, чтобы с меня сдували пылинки. У меня нет короны на голове. Условия как у всех».
Как ранее писал «Рамблер», Сергей Сафронов — многодетный звездный папа.
От первого брака у него есть дочь Алина и сын Владимир. Сейчас мужчина счастлив во втором браке, вместе с супругой он растит дочь Алису.
Шоу-бизнес,Сергей Сафронов,StarHit,
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