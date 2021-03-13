Лободу разгневанная мама оттаскала за волосы 

Светлана Лобода была гостьей шоу Ивана Урганта. Так совпало, что именно тогда был день рождения Натальи Васильевны, и певица просто не могла не поздравить маму.
Об этом сообщил 5 Канал.
Как рассказала Светлана, с мамой у нее очень хорошие отношения.
Они вместе отдыхают, мама часто сопровождает ее на гастролях, помогает воспитывать дочерей Евангелину и Тильду.
«Моя мама — уникальный человек. Она очень добрая, отзывчивая. Мы практически никогда не ссоримся», — сказала Лобода.
Правда, в подростковом возрасте бывало всякое. Светлана призналась, что не вела себя безупречно.
Так, однажды дело дошло до серьезной выволочки. Девушка пришла домой нетрезвой и с волосами зеленого цвета.
Тут уж Наталья Васильевна решила, что пора и силу применить.
«Я выкрасила часть волос в зеленый цвет. И вот прихожу я такая пьяненькая, мама видит меня, хватает за волосы и тащит в ванну смывать краску. Это был единственный такой инцидент».
Как ранее сообщал «Рамблер», Светлана Лобода не теряла время даром даже во время самоизоляции.
Певица показала в Stories, как занимается с подругой стретчингом по видеосвязи, и опубликовала пару фотографий.
На них Светлана одета в спортивный топ и лосины цвета хаки — этот look подчеркивает все достоинства ее фигуры, начиная от стального пресса, заканчивая упругим бюстом.