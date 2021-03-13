Лободу разгневанная мама оттаскала за волосы 

Все новости на карте

Светлана Лобода была гостьей шоу Ивана Урганта . Так совпало, что именно тогда был день рождения Натальи Васильевны, и певица просто не могла не поздравить маму.

Об этом сообщил 5 Канал.

Как рассказала Светлана, с мамой у нее очень хорошие отношения.

Они вместе отдыхают, мама часто сопровождает ее на гастролях, помогает воспитывать дочерей Евангелину и Тильду.

«Моя мама — уникальный человек. Она очень добрая, отзывчивая. Мы практически никогда не ссоримся», — сказала Лобода.

Правда, в подростковом возрасте бывало всякое. Светлана призналась, что не вела себя безупречно.

Так, однажды дело дошло до серьезной выволочки. Девушка пришла домой нетрезвой и с волосами зеленого цвета.

Тут уж Наталья Васильевна решила, что пора и силу применить.

«Я выкрасила часть волос в зеленый цвет. И вот прихожу я такая пьяненькая, мама видит меня, хватает за волосы и тащит в ванну смывать краску. Это был единственный такой инцидент».

Как ранее сообщал «Рамблер», Светлана Лобода не теряла время даром даже во время самоизоляции.

Певица показала в Stories, как занимается с подругой стретчингом по видеосвязи, и опубликовала пару фотографий.